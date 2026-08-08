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Antes de la asunción en Colombia, Milei se reunió con Felipe VI y Abelardo de la Espriella

El presidente mantuvo encuentros diplomáticos con el monarca de España y el mandatario electo colombiano, además de recibir una distinción académica

8 de agosto 2026 · 00:16hs
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Milei afianza vínculos en Colombia: reunión con Felipe VI y con Abelardo de la Espriella.

Milei afianza vínculos en Colombia: reunión con Felipe VI y con Abelardo de la Espriella.

El presidente Javier Milei desarrolló este viernes una intensa agenda en Colombia, donde participará de la ceremonia de asunción del mandatario electo Abelardo de la Espriella. En el marco de la visita oficial, mantuvo un encuentro con el rey de España, Felipe VI, recibió un doctorado honoris causa y siguió de cerca desde el exterior el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado argentino.

La actividad más destacada de la jornada fue la reunión con Felipe VI, realizada en la Casa de la Cultura de Cali. Al recibir al monarca español, Milei lo saludó con un cordial: "Su majestad, qué placer verlo".

Del encuentro también participaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Se trató del primer contacto oficial entre ambas representaciones desde la final del Mundial de Fútbol, en la que España se consagró campeón y la Argentina obtuvo el segundo puesto.

LEER MÁS: Javier Milei en Colombia participará de la asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella

Reuniones bilaterales antes de la asunción

La agenda presidencial comenzó por la mañana con una reunión bilateral junto al canciller israelí, Gideon Sa'ar, en la que también participaron Karina Milei y Quirno, los únicos integrantes de la comitiva oficial que acompañan al mandatario en esta gira internacional, iniciada el jueves con una escala en Ecuador.

Posteriormente, Milei mantuvo un encuentro con De la Espriella, quien asumirá este viernes como presidente de Colombia y es considerado uno de los principales referentes de la nueva derecha latinoamericana.

En un video difundido por Presidencia, se observa el efusivo saludo entre ambos dirigentes. "¡Vamos, tigre! ¡Viva la libertad, carajo!", exclamó Milei antes de abrazar al mandatario electo. Los dos líderes comparten afinidad ideológica y buscan fortalecer un bloque regional de gobiernos de derecha.

Doctorado honoris causa

Tras las reuniones políticas, el jefe del Estado se trasladó a la sede de la Cámara de Comercio de Cali para recibir el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali.

La distinción forma parte de las actividades oficiales previstas antes de la ceremonia de juramentación de De la Espriella, programada para la tarde de este viernes. Una vez concluido el acto de asunción, el presidente argentino emprenderá el regreso al país durante la madrugada.

Atento al debate en el Senado

Mientras cumplía con su agenda internacional, Milei siguió atentamente las alternativas de la sesión en el Senado argentino, donde obtuvo media sanción el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Desde Colombia, el mandatario celebró el avance de la iniciativa impulsada por el oficialismo, pese a que durante la negociación parlamentaria La Libertad Avanza (LLA) aceptó retirar dos capítulos del texto original para conseguir los votos necesarios y garantizar su aprobación en la Cámara alta.

La gira de Milei finalizará con el vuelo presidencial de regreso desde Santiago de Cali hacia la Argentina, una vez concluidas las actividades oficiales previstas para este viernes.

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