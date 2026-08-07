El Pulga Rodríguez confirmó su partido despedida en Atlético Tucumán

El ídolo sabalero despedirá su carrera ante el pueblo decano el 26 de septiembre, en una jornada especial que se realizará en el Monumental José Fierro.

Luis Miguel Rodríguez confirmó que tendrá su merecido partido homenaje en Atlético Tucumán y ya tiene fecha para reencontrarse con los hinchas. El histórico delantero será protagonista de una jornada especial el sábado 26 de septiembre, cuando el Monumental José Fierro abra sus puertas para despedirlo, justo antes de un nuevo aniversario del club tucumano.

El futbolista oriundo de Simoca contó su emoción por haber podido concretar una celebración que imaginaba desde el momento en que comenzó a pensar en el final de su carrera profesional.

“Estoy muy feliz de poder anunciar este momento que para mí es algo único y lo esperé muchísimo desde que empezó a pasar por mi cabeza que el fútbol se estaba acabando”, manifestó el Pulga durante una conferencia de prensa.

Rodríguez remarcó además que siempre tuvo una ilusión particular para el cierre de su carrera: hacerlo vestido con los colores de Atlético Tucumán.

“Siempre lo dije en todos lados: mi sueño era retirarme con la camiseta celeste y blanca, la que me vio crecer y la que me dio todo”, afirmó el ídolo.

La celebración tendrá lugar el 26 de septiembre, apenas un día antes del 124° aniversario de Atlético Tucumán. El Decano festejará su cumpleaños el domingo 27, por lo que la despedida del Pulga se convertirá en una de las actividades centrales de ese fin de semana.

El reconocimiento de Atlético Tucumán al Pulga

La institución tucumana adelantó que el homenaje contará con distintas sorpresas y la participación de varios referentes históricos. De esta manera, los simpatizantes tendrán la posibilidad de acompañar al delantero en una noche que promete estar cargada de emociones.

El Pulga también recordó el cariño que recibió de los hinchas desde su llegada al club. “Los hinchas me hicieron muy feliz, desde que llegué de UTA me abrazaron y me acompañaron en las lesiones y en los partidos no tan buenos. Es difícil que un jugador llegue al corazón de todos los hinchas”, expresó.

Atlético Tucumán también realizó el anuncio en sus redes sociales y resaltó la importancia de Rodríguez para la historia reciente de la institución. Desde el club lo consideraron “uno de los hijos pródigos más grandes de su historia” y destacaron la posibilidad de ofrecerle el reconocimiento que merece.

De esta manera, el 26 de septiembre será una fecha especial para Atlético Tucumán. En el Monumental José Fierro, Luis Miguel Rodríguez podrá despedirse oficialmente del fútbol ante su gente y cumplir así uno de los deseos que mantuvo durante toda su trayectoria: cerrar su historia con la camiseta celeste y blanca, así como también lo hizo con la camiseta de Colón.