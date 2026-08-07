Unión y un misil de Mosqueira: el gol de 37 metros que sorprendió a todos ante Lanús

El mediocampista de Unión volvió a demostrar su gran pegada con un disparo de larga distancia que sorprendió a todos y fue clave en el triunfo del Tatengue.

Joaquín Mosqueira volvió a dejar su sello en Unión con una definición espectacular frente a Lanús. El volante sorprendió con un remate desde aproximadamente 37 metros que terminó en gol y se convirtió en una de las imágenes destacadas de la victoria del equipo dirigido por Leonardo Madelón en el estadio 15 de Abril.

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Una pegada que ya es marca registrada

Mosqueira tomó la pelota lejos del área y, sin dudarlo, sacó un potente disparo que tomó una trayectoria inesperada para vencer al arquero rival. La distancia y la precisión del remate hicieron que la conquista se transformara en uno de los grandes momentos del partido.

El mediocampista ya había demostrado en otras oportunidades su capacidad para rematar desde afuera del área, convirtiendo esa virtud en una herramienta importante para el conjunto santafesino.

Un gol clave para el crecimiento de Unión

La aparición de Mosqueira fue determinante para que el Tatengue pudiera quedarse con un triunfo importante y sumar confianza en el Torneo Clausura.

Además del aporte ofensivo, el volante volvió a destacarse por su despliegue y compromiso dentro del campo de juego, consolidándose como una pieza importante dentro de la estructura de Madelón.

El gol desde larga distancia no solo significó una alegría para los hinchas de Unión, sino también una nueva muestra de una de las principales características del mediocampista: su potente remate desde media distancia.