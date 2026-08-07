Javier Milei en Colombia participará de la asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella

El presidente Javier Milei continuará este viernes con la segunda etapa de su gira internacional, tras una jornada oficial en Ecuador

El presidente Javier Milei continuará este viernes con la segunda etapa de su gira internacional. El mandatario viajará a Santiago de Cali, Colombia , donde desarrollará una agenda centrada en reuniones bilaterales y en la ceremonia de juramentación del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Luego de su jornada oficial en Quito, Ecuador , la delegación argentina , integrada también por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el canciller Pablo Quirno , partió ayer jueves a la noche rumbo a Colombia para dar inicio a la última escala del viaje.

La agenda de Milei en Colombia

La agenda oficial comenzará el viernes a las 11.30 (hora argentina) con una reunión bilateral entre Milei y el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'ar. Del encuentro también participarán Karina Milei y Pablo Quirno.

A las 12, en un horario sujeto a confirmación, el mandatario argentino mantendrá una audiencia con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, acompañado también por la secretaria general de la Presidencia y el canciller.

Más tarde, a las 17, Milei participará de la ceremonia oficial de juramentación y toma de posesión del nuevo presidente colombiano.

Una vez concluida la actividad institucional, la delegación emprenderá el regreso al país. La partida del vuelo presidencial desde Santiago de Cali está prevista para las 4.30 del sábado 8 de agosto (hora argentina), con destino a Buenos Aires, dando por finalizada la gira internacional.

La visita a Colombia llega luego de la escala en Ecuador, donde Milei y el presidente Daniel Noboa avanzaron en la firma de una serie de acuerdos bilaterales destinados a fortalecer la cooperación entre ambos países en materia económica, comercial, de defensa y judicial.

Entre los principales documentos suscriptos se destacó el Protocolo Bilateral de Régimen Automotor, orientado a impulsar el intercambio de la industria automotriz. Además, ambas delegaciones firmaron un Acuerdo de Servicios Aéreos, un tratado de Extradición, un convenio de Cooperación para el Uso Pacífico de la Energía Nuclear y una declaración conjunta sobre pesca ilegal, destinada a reforzar la protección de los recursos marítimos.

En materia de seguridad, también se formalizó un Acuerdo de Cooperación en Ciberdefensa, mientras que el Presidente mantuvo un encuentro con representantes de las cámaras automotrices argentinas radicadas en Ecuador, antes de partir hacia Colombia para completar su agenda internacional.