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Juegos Suramericanos: inauguran en Rosario el Invencible Arena, la obra que busca quedar como legado deportivo y cultural

El espacio multipropósito ubicado en el Parque Independencia abrirá sus puertas este sábado con un acto oficial y un show gratuito de Nahuel Pennisi. Será una de las sedes de los Juegos Suramericanos 2026 y luego tendrá capacidad para recibir espectáculos, ferias y actividades comunitarias.

7 de agosto 2026 · 19:53hs
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Juegos Suramericanos: inauguran en Rosario el Invencible Arena, la obra que busca quedar como legado deportivo y cultural

Juegos Suramericanos: inauguran en Rosario el Invencible Arena, la obra que busca quedar como legado deportivo y cultural

Juegos Suramericanos: inauguran en Rosario el Invencible Arena, la obra que busca quedar como legado deportivo y cultural

El Parque Independencia de Rosario sumará desde este sábado un nuevo espacio para el deporte, la cultura y los grandes eventos. Se trata del Invencible Arena, el estadio multipropósito que será una de las sedes principales de los Juegos Suramericanos 2026 y que, una vez finalizada la competencia, quedará incorporado a la infraestructura de la ciudad.

La inauguración se realizará este sábado desde las 18.30, con un acto en el que además se presentarán oficialmente las medallas que recibirán los ganadores de las distintas disciplinas del certamen. Luego se abrirán las puertas del estadio con actividades para todas las edades y un cierre musical a cargo de Nahuel Pennisi.

Rosario suma un nuevo estadio: inauguran el Invencible Arena, la obra que busca quedar como legado deportivo y cultural

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Ubicado en el Parque Independencia, el nuevo estadio cuenta con una superficie cubierta de 7.800 metros cuadrados y una nave principal de 6.300 metros cuadrados, diseñada para cumplir con los estándares internacionales de competencia.

Durante los Juegos Suramericanos 2026 será escenario de las competencias de gimnasia deportiva y artística, en todas sus disciplinas.

Una nueva infraestructura para Rosario

El Invencible Arena fue concebido como un espacio de usos múltiples, con la posibilidad de albergar tanto competencias deportivas como actividades culturales, sociales y empresariales.

El estadio cuenta con vestuarios, áreas técnicas, espacios de entrenamiento, un hall de ingreso y una tribuna ubicada sobre el sector este con capacidad para 1.000 espectadores.

Rosario suma un nuevo estadio: inauguran el Invencible Arena, la obra que busca quedar como legado deportivo y cultural

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La obra forma parte de la infraestructura preparada para los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollarán entre el 12 y el 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

El evento reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, convirtiéndose en una de las competencias deportivas más importantes realizadas en la provincia.

El estadio después de los Juegos

Uno de los objetivos centrales del proyecto es que el Arena no quede limitado al uso deportivo durante la competencia internacional.

Luego de los Juegos está prevista una segunda etapa de inversión que permitirá ampliar la capacidad hasta 10.000 espectadores sentados para espectáculos, además de sumar mejoras en climatización, acondicionamiento acústico, palcos, espacios gastronómicos y una cochera subterránea.

La idea es que el espacio pueda recibir congresos, convenciones, ferias, exposiciones, propuestas gastronómicas y actividades deportivas, recreativas, culturales y educativas.

La construcción del Invencible Arena forma parte del plan de infraestructura para los Juegos Suramericanos 2026, que contempla una inversión provincial superior a los 90 millones de dólares, con financiamiento externo de 75 millones de dólares otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y aportes del Tesoro provincial.

Rosario Invencible estadio
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