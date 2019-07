Bonfatti apoyó a Lavagna y se despegó de Di Pollina

El presidente del Partido Socialista en la Argentina, Antonio Bonfatti, difundió a través de su cuenta de Twitter el comunicado que emitió su partido sentando posición sobre la polémica que se desató a partir de las declaraciones del diputado provincial del socialismo, Eduardo Di Pollina, quien dijo que no apoyará la fórmula Roberto Lavagna –Juan Manuel Urtubey.

De esta manera, Bonfatti se distancia de los dichos de Di Pollina que habían puesto en una situación muy incómoda al actual gobernador Miguel Lifschitz, quien se había puesto al hombro las negociaciones políticas para el armado del espacio político que aparece como alternativa a la grieta del macrismo o el kirchnerismo.

Bonfatti es el primer firmante del comunicado que se titula "El socialismo integra Consenso Federal". En el escrito se argumenta que de esa manera se está "aportando a la construcción de una alternativa en Argentina que supere la grave situación económica y social que atravesamos, marcada por una creciente desigualdad y por el aumento de la pobreza y la indigencia. Estos graves problemas, se han agravado en nuestro país en el último tiempo y tanto el gobierno actual como el anterior no han sabido dar respuestas a los mismos".

· LEER MÁS: Lifschitz dijo que "puede haber socialistas díscolos" que no apoyen a Lavagna

"Somos miembros de Consenso Federal porque en nuestras instancias de debate partidario coincidimos en construir una alternativa progresista, con sectores del radicalismo, del peronismo y de otras expresiones afines a esta idea, que se mantuvieran en la postura de no caer en una grieta que resulta falsa a la hora de enfrentar los problemas de la gran mayoría de los argentinos y argentinas y que no ofrece ninguna respuesta a los mismos. En tal sentido, nuestra Mesa Directiva nacional determinó la integración definitiva a Consenso Federal", remarca el comunicado.

"Desde el socialismo –continúa–, encontramos en la candidatura presidencial de Roberto Lavagna una posibilidad clara de aportar a la sociedad argentina su experiencia y capacidad, la cual ya fue demostrada en distintos momentos de la historia reciente de nuestro país. Su compromiso con la defensa de la producción y el trabajo argentino, su probada honestidad y transparencia en la gestión pública, y su convocatoria a diversos actores de la vida política y social argentina, son algunos de los motivos que nos llevan a acompañar decididamente su candidatura nacional".

"Integramos Consenso Federal desde el Partido Socialista con vocación de aporte y protagonismo", se postula en el texto y se agrega: "Lo hacemos siendo parte de este frente en la gran mayoría de las federaciones que componen nuestro Partido, en particular en las provincias de Misiones, Corrientes, San Juan, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, donde encabezamos la lista de diputados nacionales en la mayoría de ellas. Además de acompañar con gran vocación de construcción en Buenos Aires, Neuquén, Formosa, Jujuy, Chaco, Tucumán, solo por poner de relieve algunas de ellas".

Por último, se señaló: "Consenso Federal representa una alternativa en esta coyuntura electoral que nos propone continuar con un angustiante presente de ajuste, o volver a un pasado que no quiso, no supo o no pudo dar respuesta a los problemas que Argentina continúa soportando, y debe aún a la ciudadanía explicaciones fundamentales sobre la administración del Estado y sus recursos".

El documento llevó las firmas de Antonio Bonfatti, presidente PS Argentina; Mónica Fein, secretaria General; Jorge Illa, secretario General Adjunto; Matias Chamorro, PS Córdoba; Enrique Estévez, PS Santa Fe; Gerardo Santarelli, Ps Mendoza; Marcelo Haddad, PS Entre Ríos; Juan Silvero, Juventud Socialista Argentina; Gisel Mahmud, MNR; Norma Fernández, Mesa Nacional; Verónica Magni, Mesa Nacional; Ramiro Tizón, PS Jujuy; Fernando Fernández, PS Misiones; Juan Almada, PS Corrientes; Eduardo Siri, PS Chaco; Alejandro Vilonova, PS San Juan; Carlos Rolero y Luis Solana, PS La Pampa; Fernando Nouet y Carlos Roberto, PS provincia de Buenos Aires.