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Scaloni se reunió con Tapia: "Enfocados y en modo Mundial"

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se reunió con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, a 23 días del inicio del Mundial 2026

19 de mayo 2026 · 17:38hs
Scaloni se reunió con Tapia: Enfocados y en modo Mundial

@tapiachiqui

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se reunió con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, a solo 23 días del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Reunión entre Tapia y Scaloni por la Selección Argentina

“¡Qué placer verte otra vez, Gringo querido! Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en modo Mundial activado”, fue el mensaje que compartió Tapia junto a una foto con Scaloni.

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La reunión podría ser clave, ya que se espera que en pocos días Scaloni dé a conocer la lista definitiva con los 26 convocados que irán al Mundial 2026, donde la Selección argentina irá en busca de su cuarta estrella.

Una de las grandes curiosidades de la imagen fue una pequeña estatua que tiene en su escritorio, en la que él mismo sostiene la Copa del Mundo. Este lunes se dio a conocer la noticia de que Tapia, quien se encuentra procesado por presunta retención indebida de aportes, finalmente podrá viajar al Mundial, aunque tendrá que pagar 30 millones de pesos como garantía.

En el Mundial 2026, la selección argentina, que es una de las candidatas a quedarse con el título, compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

Scaloni Claudio Tapia Mundial
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