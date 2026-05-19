El índice que mide los precios al por mayor registró una suba de 1,8 puntos respecto de marzo. El impacto del petróleo y los combustibles explicó gran parte de la variación mensual, según datos difundidos por el INDEC y el Ministerio de Economía.

La inflación mayorista volvió a acelerarse en abril y alcanzó el 5,2%: acumula 30,8% en doce meses

La inflación mayorista volvió a mostrar una aceleración en abril. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una suba del 5,2% durante el cuarto mes del año y acumuló un incremento del 30,8% interanual .

El dato representa además un aumento de 1,8 puntos porcentuales respecto de marzo y marca el segundo mes consecutivo de suba en este indicador.

En el acumulado de 2026, la inflación mayorista ya alcanza el 11,6%.

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El informe oficial señala que el incremento mensual estuvo impulsado principalmente por una suba del 5,3% en los productos nacionales, mientras que los productos importados aumentaron un 2,5%.

Uno de los aspectos más destacados del relevamiento es que la variación mayorista volvió a ubicarse muy por encima de la inflación minorista. Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril había sido del 2,6%, el IPIM prácticamente duplicó esa cifra.

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Si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados,… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 19, 2026

Entre los rubros que más incidieron en la suba aparecen petróleo crudo y gas, productos refinados del petróleo, sustancias químicas, alimentos y bebidas y productos de caucho y plástico.

Particularmente, el segmento de petróleo crudo y gas registró una fuerte suba mensual del 22,9%, influida por el aumento internacional del precio del crudo y el impacto de la guerra en los mercados energéticos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el efecto del petróleo y sus derivados explicó gran parte del incremento general del índice.

Según detalló el funcionario, las divisiones vinculadas al petróleo, combustibles, químicos y plásticos aportaron cerca de 4,4 puntos porcentuales de los 5,2 puntos registrados en abril.

Caputo aseguró además que, dejando de lado el impacto del shock externo, la variación del resto de los componentes del índice se ubicaría cerca del 1,1% mensual.

En paralelo, otros indicadores mayoristas también mostraron aumentos durante abril. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) avanzó un 4,8%, mientras que el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también registró una suba mensual del 4,8%.

En este último caso, el incremento estuvo explicado principalmente por el aumento de los productos primarios y de los productos manufacturados junto con la energía eléctrica.