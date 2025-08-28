Uno Santa Fe | Política | Carrió

Carrió apuntó contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas en Discapacidad: "Es la cajera"

La líder de la Coalición Cívica lanzó duras acusaciones de corrupción contra la secretaria general de la Presidencia, y vinculó al propio presidente Javier Milei en el escándalo

28 de agosto 2025 · 17:16hs
Carrió apuntó contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas en Discapacidad: "Es la cajera"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, lanzó una serie de gravísimas acusaciones contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, a quien calificó como “el personaje más oscuro” del Gobierno y vinculó con presuntos manejos irregulares de fondos.

Durante una entrevista televisiva, la exdiputada nacional fue contundente al apuntar contra el mandatario: “Ha visto mucha pornografía infantil”, afirmó, al señalar lo que describió como una “cuestión perversa” en su forma de ejercer el poder. “Esta sociedad está siendo muy herida por las palabras, creo que el insulto y la cuestión perversa, casi anal de alguien que ha visto mucha pornografía infantil, nos ha hecho un daño irreparable a todos”, dijo la dirigente.

Asimismo, Carrió sostuvo que la secretaria de la Presidencia actúa como “cajera” en distintos negocios y que su rol es “inescindible” del de su hermano. “Karina es el personaje más oscuro, y su codicia y forma de ejercer el poder son inescindibles de Milei. No me digan que Karina acumula y recauda dinero y que su hermano no está. Karina Milei es Javier”, sentenció en una entrevista con Joaquín Morales Solá, en LN+. Y reafirmó: “Es la cajera, tanto en el caso $Libra, un negocio para ellos, como en todo el negocio de la salud, ya que hay personas que vienen directamente de la actividad privada”.

La dirigente de la Coalición Cívica denunció que existe “una trama de corrupción mucho más amplia que está dejando sin atención médica a todo el país” y la vinculó a negocios con criptomonedas y el sistema de salud.

Además, Carrió trazó un paralelismo entre la gestión de La Libertad Avanza y la década del '90. “La matriz de corrupción menemista es muy parecida a esta. Tienen mucho componente menemista”, aseguró, y agregó: “Acá, sea Milei o Cristina, están votando peronismo”.

Las críticas se extendieron también al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien definió como un “cínico del poder” y “sofista de la vieja democracia griega” con la capacidad de “defender lo indefendible”, recordando su pasado como funcionario del exgobernador Daniel Scioli.

Carrió Karina Milei coimas Discapacidad
