Escandaloso cruce entre las diputadas Lemoine y Pagano durante la exposición de Francos en el Congreso

La situación se desencadenó cuando Pagano y Carlos D’Alessandro, exintegrantes del bloque de La Libertad Avanza, arremetieron contra Francos y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por el caso de los audios en los que se denunció cobro de coimas a través de la Agencia Nacional de Discapacidad.

27 de agosto 2025 · 19:51hs
Las diputadas Marcela Pagano y Lilia Lemoine protagonizaron un cruce en la Cámara de Diputados este miércoles, mientras el jefe de Gabinete Guillermo Francos presentaba su informe de gestión en el recinto.

La situación se desencadenó cuando Pagano y Carlos D’Alessandro, exintegrantes del bloque de La Libertad Avanza, arremetieron contra Francos y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por el caso de los audios en los que Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), habla del presunto cobro de coimas por la venta de medicamentos.

“El apellido Menem viene vinculado a todos los hechos de corrupción, que enfoca directamente sobre el presidente Javier Milei, desgasta la imagen de este Gobierno, no solamente por el pedido de coima que dejó trascender el doctor Spagnuolo, donde se sube la coima del 5 al 8 por ciento, sistema aceitado”, marcó D’Alessandro, desatando los gritos de la bancada libertaria.

Cruce cargado de tensión

Una de las respuestas ante esas declaraciones llegó de parte de Lemoine, quien le gritó “traidor” al legislador que, tras desprenderse del bloque oficialista, pasó a presidir un nuevo espacio llamado “Coherencia”, al que también se sumó Pagano.

En medio del bullicio, D’Alessandro continuó: “Esas grabaciones –por los audios de Spagnuolo– venían de hace más de ocho meses. Está también el problema de corrupción que se ve en otros lados, como por ejemplo los contratos del Banco Nación asignados a la familia Menem, donde en la obra social intervenida de Osprera, también se ve vinculado a Lule Menem en determinados hechos de corrupción que están siendo investigados en la Justicia, facturaciones de un socio del doctor Menem, presidente de la Cámara de Diputados”.

Y concluyó: “Mi pregunta es sencilla. ¿Usted piensa que si no hubiésemos puesto a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, no hubiésemos evitado estos hechos de corrupción?”.

Luego, la diputada Pagano apuntó contra José Luis Vila, ex director general de análisis en la Side y actual secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, sugiriendo que fue él quien hizo circular los audios en los que se escuchan los audios de Spagnuolo.

En ese momento, tanto Lemoine como las legisladoras Emilia Orosco y Juliana Santillán se pararon y empezaron a grabar a la legisladora para intentar interrumpirla en el uso de la palabra.

A los gritos, Pagano continuó. “Quiero preguntarle, señor jefe de Gabinete, si el agente José Luis Vila tuvo alguna intervención en la filtración de los audios denominados de la corrupción de la Andis, porque estamos frente a un hecho de un grave golpe institucional y queremos respuestas”.

Pagano también le endilgó a Francos que haya reclutado a otros ex agentes de la Side a la Jefatura, a los que comenzó a nombrar.

Al responder, Francos defendió las designaciones en su cartera. “José Luis Vila me parece una persona absolutamente capacitada para desempeñarse en la Secretaría de Asuntos Estratégicos”, sostuvo el funcionario.

