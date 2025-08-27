Uno Santa Fe | Política | coimas

Milei se pronunció por primera vez sobre las presuntas coimas: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

Durante una caravana en Lomas de Zamora, el Presidente respondió a la acusación que surgió tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, y adelantó que llevará el caso a la Justicia.

27 de agosto 2025 · 16:58hs
El Presidente Javier Milei rompió el silencio y habló por primera vez sobre la denuncia de coimas que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de la difusión de audios de Diego Spagnuolo, ex funcionario de la entidad.

En diálogo con un cronista de C5N durante una caravana en Lomas de Zamora, de cara a las elecciones del 7 de septiembre, Milei aseguró: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”.

Escándalo en Discapacidad: Spagnuolo es el cuarto funcionario que más veces visitó a Milei en Olivos

El Presidente respondió únicamente esa pregunta mientras saludaba a la gente junto a su hermana Karina Milei, mencionada en los audios, y José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

El escándalo se originó tras la difusión de audios en el programa Data Clave, conducido por Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval. En las grabaciones, Spagnuolo denunciaba presuntas maniobras irregulares y un esquema de recaudación ilegal en la compra y venta de medicamentos, donde la droguería Suizo Argentina S.A. actuaba como intermediaria privilegiada, definiendo condiciones y precios frente a otros proveedores del Estado.

Aunque Milei había aludido al tema indirectamente días atrás, fue este miércoles en Lomas de Zamora cuando se pronunció públicamente. La semana pasada había retuiteado un mensaje de Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, quien desmintió la operación política que vinculaba al oficialismo y aseguró no haber tenido intervención en contrataciones del ANDIS.

El mensaje también fue compartido por Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados y primo de “Lule”, y por la secretaria General de la Presidencia, reforzando la defensa del gobierno frente a las acusaciones.

“Por el tamaño de dicha operación me veo en la obligación de manifestarme al respecto”, dijo “Lule” Menem, quien aseguró la absoluta falsedad del contenido de los audios y remarcó que nunca intervino en las contrataciones del organismo, ni de manera formal ni informal.

Con esta declaración, Milei y su entorno buscan dejar en claro que llevarán las denuncias a la Justicia y descartan cualquier veracidad en los audios filtrados.

