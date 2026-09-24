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Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central en el Senado

Por abrumadora mayoría, la Cámara alta estableció que tendrá la exclusividad para la elección y remoción de los directores de la entidad.

24 de septiembre 2026 · 20:36hs
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El Senado aprobó con una abrumadora mayoría los cambios a la reforma de la carta orgánica del BCRA y Milei lo celebró en redes.

Foto: Senado de la Nación

El Senado aprobó con una abrumadora mayoría los cambios a la reforma de la carta orgánica del BCRA y Milei lo celebró en redes.

El presidente Javier Milei reaccionó este jueves frente a la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) en el Senado nacional y afirmó: “Comienza el fin de la inflación”. La Cámara alta sancionó por una abrumadora mayoría una iniciativa para que las designaciones y las remociones de los directores de la entidad solo necesiten el aval de ese cuerpo legislativo y mayoría absoluta.

Las reformas al texto avalado en su momento en Diputados fueron aprobadas con 66 votos contra dos, con lo cual superaron ampliamente los dos tercios, y ahora es muy difícil que la Cámara baja, que debe volver a tratar el proyecto con los cambios, pueda revertir la decisión adoptada por los senadores.

Iniciativa aprobada

En cambio, la iniciativa fue aprobada en general por 46 a 22 votos, que fueron aportados por La Libertad Avanza, UCR, PRO, Independencia, Provincias Unidas (PU), Movimiento por Misiones, Despierta Chubut, la Neuquinidad y Moveré Santa Cruz.

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El oficialismo debió ceder en uno de los puntos centrales de la reforma del Banco Central para conseguir los votos necesarios para aprobar el proyecto en el Senado y aceptó reducir de dos tercios a mayoría absoluta el requisito para designar y remover al presidente y a los directores de la autoridad monetaria.

El cambio implica un retroceso respecto del esquema impulsado por Milei y aprobado en Diputados, que establecía un fuerte blindaje para las autoridades del Central al exigir el voto de los dos tercios de ambas Cámaras del Congreso para desplazarlas.

La sesión se abrió con quórum reglamentario de 37 senadores y, tras una cuestión de privilegio presentada por el senador radical Maximiliano Abad y un pedido de preferencia del legislador peronista Carlos Linares, comenzó el debate de la reforma del Banco Central.

Mensaje de Milei

En tanto, Milei reaccionó desde EEUU al anuncio de la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, sobre la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Central y afirmó: “Comienza el fin de la inflación. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Bullrich había comunicado en X la aprobación de la iniciativa y destacó su importancia para “cuidar el valor de nuestra moneda” y “el esfuerzo de cada argentino”.

“La ley tiene un nombre técnico, pero es algo muy importante: cuidar el valor de nuestra moneda para cuidar el esfuerzo de cada argentino”, sostuvo la senadora.

Milei reforma carta orgánica Banco Central
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