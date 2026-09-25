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Ley de Discapacidad: transportistas de Santa Fe destacaron el dictamen de mayoría pero exigieron controlar las partidas presupuestarias

El nuevo proyecto mantiene las pensiones y la actualización de las prestaciones por IPC. Los transportistas de Santa Fe valoraron el cambio, pero reclama más correcciones.

25 de septiembre 2026 · 13:23hs
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Ley de Discapacidad: el oficialismo logró dictamen y los transportistas remarcan que es un logro de la lucha.

Ley de Discapacidad: el oficialismo logró dictamen y los transportistas remarcan que "es un logro de la lucha".

La situación del sector de la discapacidad sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de que el oficialismo consiguiera dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para un proyecto que propone establecer un régimen permanente para el área.

Desde la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (Fatradis), que conduce el rosarino Pablo Bolego, recibieron la iniciativa con expectativas, aunque advirtieron que seguirán de cerca su tratamiento en el Congreso.

“Mejora la propuesta y es un gran logro de nuestra lucha”, señaló Bolego al conocer el dictamen. Para Fatradis, el nuevo texto representa un cambio respecto de la propuesta que el gobierno había presentado anteriormente y que había generado cuestionamientos dentro del sector.

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Qué propone el nuevo régimen de discapacidad

El proyecto oficialista, denominado ley de Fortalecimiento Permanente de Discapacidad, busca reemplazar el carácter transitorio de la emergencia por un esquema estable.

Entre sus principales puntos, mantiene las pensiones no contributivas por invalidez en un equivalente al 70% de la jubilación mínima y establece que puedan ser compatibles con un empleo formal cuando los ingresos de la persona no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La iniciativa también conserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD), contempla auditorías periódicas, incorpora un cronograma para cancelar compensaciones económicas pendientes y prevé partidas presupuestarias destinadas al área.

“La situación sigue siendo compleja”

Bolego explicó que la federación venía trabajando durante las últimas semanas para impulsar el tratamiento de la problemática en el Congreso. “La situación en el sector de discapacidad sigue siendo compleja. Hemos trabajado en estas últimas semanas para lograr el emplazamiento, darle plazo a la comisión de Discapacidad y de Presupuesto de la Cámara baja del Congreso de la Nación para que elaboren un dictamen”, sostuvo.

En ese marco, consideró que la aparición del proyecto oficialista implicó un cambio en la discusión. “En el medio de esto aparece este dictamen por mayoría de un proyecto del oficialismo, en una suerte de volantazo que da el gobierno de La Libertad Avanza que para nosotros tiene que ver con una conquista colectiva de todos los prestadores y personas con discapacidad”, afirmó.

Para Fatradis, uno de los principales cambios respecto de la propuesta anterior está vinculado con las pensiones y con el esquema de actualización de las prestaciones.

“Sin lugar a dudas mejora respecto de aquella propuesta presupuestaria que presentaron en donde se quitaban pensiones a las personas por incompatibilidad, en donde se regulaba por completo los pisos mínimos del nomenclador básico para las prestaciones”, señaló Bolego.

Según explicó, el nuevo proyecto mantiene el nomenclador con valores universales y conserva la actualización por IPC, además de otros aspectos contemplados en la ley de emergencia.

El reclamo ahora pasa por el Presupuesto 2027

Aunque la entidad valoró el dictamen, Bolego planteó que todavía quedan puntos por revisar y que el sector deberá seguir participando del debate parlamentario. “Ahora tenemos claro que debemos seguir y exigir la corrección de los puntos más débiles”, afirmó.

En particular, Fatradis seguirá de cerca las partidas que finalmente sean destinadas al área en el Presupuesto 2027. Para la federación, el paso de un régimen de emergencia a una legislación permanente también debería garantizar la participación de las personas con discapacidad y de quienes trabajan en las prestaciones y servicios destinados al sector.

“Hay que controlar qué partidas presupuestarias se asignan al Presupuesto 2027 y reclamar que toda legislación permanente sea siempre con el colectivo de personas con discapacidad y quienes brindamos apoyo para ellas”, concluyó Bolego.

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