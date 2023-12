Clara García se convirtió en la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados de la Provincia

En el comienzo de su discurso de apertura, García agradeció a los diputados "ya que salvo por las abstenciones -que están en todo su derecho-, ha tenido un voto unánime. Es una cámara que estará compuesta por dos ex gobernadores, una ex vicegobernadora, ex ministros, ex intendentes, legisladores de experiencia, militantes partidarios que llegan a la Cámara desde otras pertenencias, y personas que vienen de otras militancias diferentes a la política".