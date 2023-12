La Legislatura santafesina podría extender sus sesiones a enero para tratar leyes claves para Pullaro

“Se ha conformado un gran equipo, no solo con gente de la Unión Cívica Radical (UCR), el resto de los partidos de Unidos para Cambiar Santa Fe”, manifestó y destacó la “unidad” que han sabido tejer hasta acá. Luego, se refirió a la actividad de las cámaras: “En Senado vamos a trabajar en un bloque de 13 senadores, los 11 radicales, más Ciro Seisas de Creo y Paco Garibaldi del socialismo que representa la capital. Tiene una fuerza muy importante para asegurar gobernabilidad, de acompañar, de apuntalar el funcionamiento del Ejecutivo”, remarcó. Y sumó: “En Diputados estamos trabajando en el mismo sentido, pero además con los 11 ministerios, las secretarías, con cuadros técnicos de los más diversos de los distintos partidos que dan garantía para un gran gobierno”.

Luego, confió que Pullaro le ofreció ser ministro de Gobierno, pero declinó la propuesta por el voto de la gente: “Estaba, prácticamente, tomada la decisión, pero tengo 60 años y mi formación es a la vieja usanza, es crucial el tema de la palabra y eso fue muy fuerte porque me votó el 70 por ciento del electorado en San Cristóbal. Les fallo si no asumo, lo hablé con Maxi y aunque no estaba tan de acuerdo porque me quería ahí y aunque me hubiese gustado cumplir ese rol, primó la gente”, comentó y subrayó: “Voy a ser útil para la gobernabilidad”.

“La Legislatura va a estar en sintonía con la responsabilidad que tenemos”, aseguró y adelantó que las sesiones legislativas se extenderán a diciembre y advirtió: “No descarten enero. Tradicionalmente hay receso pero no descartamos funcionar en enero”. Luego, explicó que existe urgencia en tratar ciertos proyectos, y mencionó “la ley de narcomenudeo, de juego, tributarias, y de educación en la que ya se está trabajando”.

Además, habló de “reformas en seguridad”, y en ese sentido evaluó sobre la ley de narcomenudeo: “Es crucial que le podamos asignar a la Justicia provincial, al Ministerio Público de la Acusación y a la policía la potestad para ir detrás de los búnkeres de droga”. A continuación, mencionó que se trabaja en otras leyes que tienen que ver con “la lucha contra la inseguridad”, al tiempo que remarcó que estas acciones son monitoreadas por Pullaro, “especialista en seguridad”.

Para el senador, el combate contra el narcocrimen requiere al gobierno nacional. “Necesitamos la Justicia federal con la provincial, las fuerzas federales con las provinciales, al gobierno nacional, provincial y municipal trabajando juntos, unificados por el gobernador”, consideró, y en este marco, valoró la designación de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad nacional.

Consultado sobre la existencia del “pullarismo”, observó: “A Pullaro todos le destacan la humildad y que tenga los pies sobre la tierra. Se ha convertido en el dirigente más importante del arco no peronista, pero claramente él dice que se tiene que ocupar de Santa Fe y todas sus energías están en el mandato que la gente le dio para gobernar Santa Fe”.

