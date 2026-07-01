Emiliano Álvarez dejó Unión y ya fue presentado en Progreso de Uruguay

El lateral derecho Emiliano Álvarez fue oficializado en Progreso de Uruguay tras cerrar su préstamo en Unión

Emiliano Álvarez ya tiene nuevo destino. El lateral derecho, que finalizó su préstamo en Unión , fue oficializado como refuerzo de Progreso de Uruguay , donde continuará su carrera luego de su etapa en el fútbol argentino.

En el Tatengue, el defensor no logró consolidarse como titular, aunque cada vez que le tocó sumar minutos dejó una imagen correcta y cumplidora. Sin embargo, la regularidad en el puesto estuvo en manos de Lautaro Vargas, de gran rendimiento a lo largo del semestre, lo que le cerró considerablemente el camino hacia la titularidad.

Tras jugar en Unión, Álvarez tiene nuevo club

Álvarez disputó cinco partidos con la camiseta rojiblanca y aportó una asistencia. Su participación fue intermitente, marcada por un rol de recambio, en un equipo que encontró estabilidad en el lateral derecho con el buen nivel de Vargas.

Al lateral



Emiliano regresa al país tras su paso por Unión de Argentina y vestirá nuestra camiseta #ElGaucho pic.twitter.com/jo1bgwwoT9 — C. A. Progreso (@ProgresoOficial) June 30, 2026

Con el cierre de su préstamo, el jugador regresó a Uruguay y rápidamente fue presentado por su nuevo club, donde buscará continuidad y mayor protagonismo tras una etapa en Santa Fe en la que no tuvo demasiada continuidad, pero sí dejó buenas sensaciones en los minutos que le tocó estar en cancha.