Diputados le pide el estado de las cuentas al gobierno para tratar la ley de Necesidad Pública

La Cámara de Diputados, presidida por Miguel Lifschitz, aprobó un proyecto de comunicación para solicitarle al Ejecutivo un informe certificado por la Tesorería General de la Provincia y la Contaduría General de la Provincia para conocer el estado de las cuentas al 31 de enero de 2020. Es decir, a un mes y 20 días de asumir.

La iniciativa fue ingresada por la diputada radical Jimena Senn, quien aseguró que la información requerida es muy importante para hacer un profundo análisis del proyecto de ley de Necesidad Pública que enviará en los próximos días el gobernador Omar Perotti.

Justamente esta semana el Ejecutivo convocó a las principales fuerzas del Frente Progresista para adelantarles un borrador de lo que enviará a la Legislatura. Si bien las mesas de diálogo con la UCR y con el Partido Socialista fueron buenas, el camino que deberá recorrer la ley de Necesidad Pública no será nada fácil.

La primera demostración es el pedido ingresado este jueves por la tarde. Concretamente los diputados quieren saber el monto del Fondo Único de Cuentas Oficiales (Fuco); el monto utilizado del Fondo Único de Cuentas Oficiales; el monto de los plazos fijos del Tesoro; y el saldo de las cuentas del Tesoro Provincial. La solicitud es con un corte temporal al 31 de enero de 2020.

En su exposición al recinto, Senn sostuvo que el proyecto que el Ejecutivo presentó en las reuniones en las reuniones con las diferentes fuerzas políticas se ve que incluye "disposiciones de alto impacto fundadas en situaciones de coyuntura, la cual por definición es variable".

En ese sentido, la legisladora puso el acento en la solicitud de autorización al Poder Ejecutivo para concertar operaciones de crédito público por la suma de $12.000 millones, con el objeto de atender renegociaciones de contratos públicos o la cancelación de deuda flotante, o consolidada; y en la autorización para realizar operaciones de crédito público por $15.000 millones para recomponer las existencias del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales.

Por otra parte, Senn remarcó que estas autorizaciones se sumarían a las que hoy ya tiene el Ejecutivo en la Ley del Presupuesto 2020 y que esas herramientas extraordinarias fueron incorporadas para permitir mejores posibilidades de administración. "Además esta Legislatura aprobó la Ley Tributaria, y a partir de ello el gobierno cuenta con un incremento considerable en las partidas presupuestarias, a través de la recaudación con los nuevos montos", sostuvo.

"Resulta imprescindible que previo al tratamiento de la nueva herramienta que se requiere que los Legisladores conozcamos fehacientemente la situación del Fuco de la provincia, a los efectos de poder realizar un análisis responsable del estado de cuentas, y en función del mismo dotar al Ejecutivo de las herramientas necesarias para afrontar la coyuntura", agregó.

Un monólogo

La sesión de Diputados duró casi dos horas y la bancada del Frente Progresista no cesó de ingresar proyectos de diversa índole con cuestionamientos a la gestión de Perotti. Sin embargo, nadie del PJ levantó el guante para contestar. Prácticamente fue un monólogo de los frentistas.

Entre los temas que fueron apareciendo se ingresó un proyecto para garantizar la estabilidad fiscal a las pymes industriales, se cuestionó la eliminación del gabinete joven y que no haya políticas apuntadas al desarrollo de la juventud. También se pidió gestionar el restablecimiento del Fondo Federal Solidario; conocer si los 2.500 millones que llegaron del Estado Nacional son un anticipo de la coparticipación o son en parte de pago de la deuda histórica que Nación tiene con Santa Fe y qué destino tienen esos fondos.

Otro de los cuestionamientos fue sobre las idas y vueltas en las declaraciones públicas que tuvieron funcionarios del gobierno provincial sobre la cantidad de efectivos de las fuerzas federales que llegaron a la provincia. También se solicitó saber dónde están y qué funciones están cumpliendo. Mientras que también se aprovechó la sesión para reclamar que el gobierno convoque a la Junta Provincial de Seguridad.

Asimismo, desde la bancada del Frente Progresista se solicitó "defender los intereses de los santafesinos" y reclamar que Nación cubra todo el déficit de la Caja de Jubilaciones. En ese sentido, remarcaron que la diferencia de cálculos entre provincia y Nación no solo representa un perjuicio económico sobre lo que Santa Fe ya debería haber percibido en compensación de la Ansés, si no que, además, sienta un precedente para que en los próximos años no lleguen todos los recursos necesarios para cubrir el déficit de la Caja Previsional.

Varios de los temas expuestos por el Frente Progresista ya fueron rebatidos por los legisladores justicialistas en otras oportunidades. Hasta de seguridad hablaron los legisladores del Frente y no recibieron respuesta alguna sobre una temática donde siempre fueron el blanco de los cuestionamientos.

Los legisladores del PJ se mantuvieron en silencio. Incluso algunos se ausentaron durante un tramo de la sesión y luego regresaron a sus bancas. Pero nunca con ánimos de responder a las críticas.

Por último, en los pasillos se conoció que en la reunión parlamentaria que tuvieron los diputados antes de iniciar la sesión se decidió dar curso a un trámite administrativo para solicitar al Ejecutivo que envíe las partidas necesarias para el funcionamiento de la Cámara. Algunos legisladores no salían de su asombro; otros, a pesar de reconocer la gravedad que tiene el asunto, aseguraron que el tema estaba en vías de solucionarse.