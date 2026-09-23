La iniciativa de La Libertad Avanza mantiene las pensiones no contributivas, su compatibilidad con el empleo formal y plantea garantizar partidas presupuestarias para el área. Unión por la Patria y otros bloques sostuvieron la extensión de la legislación vigente hasta fines de 2027. La discusión continuará en el recinto.

Discapacidad: el oficialismo logró dictamen de mayoría con un nuevo proyecto y la oposición insistió con prorrogar la emergencia

La Libertad Avanza consiguió este miércoles dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para un nuevo régimen permanente en materia de discapacidad , con el respaldo del PRO, la UCR y otros bloques aliados. La oposición, en tanto, reunió 36 firmas para sostener su propuesta de prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la Ley de Emergencia en Discapacidad. La definición quedó ahora en manos del recinto.

El proyecto oficialista, denominado Ley de Fortalecimiento Permanente de Discapacidad, busca reemplazar el carácter transitorio de la emergencia por un esquema estable. Entre sus principales puntos, mantiene las pensiones no contributivas por invalidez en el equivalente al 70% de la jubilación mínima y establece que sean compatibles con un empleo formal cuando los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

LEER MÁS: Preocupación en Santa Fe por los cambios en la Secretaría de Discapacidad de la Nación y la amenaza de nuevos recortes

El texto también conserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD), contempla auditorías periódicas, incorpora un cronograma para cancelar compensaciones económicas pendientes y prevé partidas presupuestarias destinadas al área. Durante el plenario, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado sostuvo además que el nomenclador de prestaciones conservará su carácter universal y homogéneo y tendrá una actualización mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Dictamen

El dictamen de La Libertad Avanza fue acompañado por el PRO, la Unión Cívica Radical y el MID, además de Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo, y Karina Maureira, de La Neuquinidad. Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella, de Argentina Federal, lo firmaron en disidencia. Parte de las negociaciones previas estuvo centrada en el mecanismo de actualización de las prestaciones y en la inclusión de recursos específicos para discapacidad en el Presupuesto.

Rodríguez Machado defendió la iniciativa como una alternativa para sostener las prestaciones una vez finalizada la emergencia. “No venimos a demonizar lo que es la emergencia, sino qué pasa el día después de la emergencia”, señaló. También afirmó que el objetivo es garantizar recursos presupuestarios y mantener controles sobre el otorgamiento de los beneficios.

Del otro lado, Unión por la Patria, Provincias Unidas y otros diputados opositores respaldaron el dictamen que propone extender la emergencia hasta fines de 2027. La iniciativa consiguió 36 firmas: 29 de Unión por la Patria, cinco de Provincias Unidas, la de Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, y la de Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca.

El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria y autor de la propuesta de prórroga, sostuvo que la decisión responde al pedido de organizaciones vinculadas con las personas con discapacidad. Desde ese sector también plantearon dudas sobre el cumplimiento del nuevo régimen por parte del Poder Ejecutivo y reclamaron que se retiren del proyecto de Presupuesto 2027 las disposiciones que modifican el esquema vigente.

Discusión

La discusión estuvo atravesada precisamente por los cambios incluidos originalmente en el Presupuesto 2027, que generaron cuestionamientos incluso entre sectores aliados al Gobierno. De acuerdo con lo expresado durante las negociaciones parlamentarias, La Libertad Avanza se comprometió a eliminar esos artículos. El proyecto oficialista sobre discapacidad procura mantener varios de los derechos contemplados en la legislación vigente, pero sin prolongar formalmente la emergencia.

También hubo objeciones sobre el procedimiento legislativo. La diputada María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, advirtió que el proyecto impulsado por el oficialismo no había sido incluido en el emplazamiento aprobado durante la sesión especial del 9 de septiembre y planteó que su tratamiento podría incumplir el reglamento de la Cámara.

El PRO, pese a acompañar el dictamen oficialista, cuestionó la política que el Gobierno venía aplicando en el área. En un comunicado, el bloque sostuvo que el Ejecutivo “se equivocó” en el manejo de la discapacidad y también al incorporar al Presupuesto 2027 modificaciones sobre prestaciones y pensiones. La posición refleja las diferencias que todavía existen entre algunos de los espacios que aportaron sus firmas al despacho de mayoría.

Con los dos dictámenes firmados, la disputa pasará al recinto de Diputados. Todavía no fue convocada la sesión en la que podrían enfrentarse ambas alternativas: el régimen permanente impulsado por La Libertad Avanza y sus aliados y la extensión de la emergencia hasta fines de 2027 promovida por la oposición.