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Santa Fe vibró con la medalla de oro que logró Alejo Suter en boulder

Alejo Suter se impuso en la prueba masculina de boulder de escalada deportiva en Santa Fe y se colgó el oro en los Juegos Suramericanos

Ovación

Por Ovación

23 de septiembre 2026 · 20:08hs
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Santa Fe vibró con la medalla de oro que logró Alejo Suter en boulder

La bandera argentina volvió a quedar en lo más alto en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Esta vez, el festejo llegó de la mano de Alejo Suter, quien se impuso en la competencia masculina de boulder y se consagró campeón en la escalada deportiva.

El argentino completó una destacada actuación y terminó la prueba con 84,9 puntos, registro que le permitió superar al resto de los competidores y quedarse con la medalla de oro.

• LEER MÁS: Argentina le ganó a Perú y competirá por la medalla dorada en los Juegos Suramericanos

La jornada tuvo además un premio que va más allá del podio. Su consagración en Santa Fe le permitió a Suter obtener la clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, donde tendrá una nueva oportunidad de representar al país.

Así, el escalador argentino no solo sumó otra dorada para la delegación nacional en Santa Fe, sino que también abrió la puerta a su próximo gran desafío internacional.

El oro de Alejo Suter en Santa Fe 2026

Santa Fe Juegos Suramericanos escalada
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