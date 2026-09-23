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Robo a Cristian Tarragona: el fiscal detalló el botín y el viernes se debatirá la prisión preventiva del ladrón

La audiencia imputativa se llevó a cabo en los tribunales santafesinos ante el juez José Luis García Troiano. El fiscal Manuel Cecchini detalló los bienes sustraídos de la propiedad de Ruperto Godoy al 3.600, los cuales incluyen dinero en efectivo, joyas, herramientas y equipos de pesca. El viernes se discutirán las medidas cautelares.

23 de septiembre 2026 · 20:56hs
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Imputaron a un hombre por el robo a la casa del delantero de Unión Cristian Tarragona

Prensa Unión

Imputaron a un hombre por el robo a la casa del delantero de Unión Cristian Tarragona

En la Sala 2 del Anexo del Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Fe, se concretó este miércoles la audiencia imputativa contra un hombre identificado como Enrique Mario P., acusado de haber ingresado a robar en el domicilio del futbolista profesional del Club Atlético Unión, Cristian Tarragona.

La audiencia fue dirigida por el juez penal José Luis García Troiano, con la intervención del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Manuel Cecchini, en el rol acusador. El imputado contó con la asistencia técnica del defensor público Javier Casco.

LEER MÁS: Aprehendieron a un hombre investigado como presunto autor del robo de dinero y joyas en la casa del jugador de Unión Tarragona

Objetos de valor

Según la atribución delictiva expuesta por la fiscalía, el ilícito ocurrió en el inmueble del atacante tatengue, ubicado sobre la calle Ruperto Godoy al 3.600, en barrio Los Hornos. El sospechoso aprovechó que un portón de acceso se encontraba abierto para irrumpir en la finca y apoderarse de diversos objetos de valor.

"El imputado ingresó aprovechando el acceso del garaje y sustrajo bienes personales, herramientas y equipos deportivos pertenecientes al futbolista", indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El detalle del robo y los próximos pasos procesales

Durante la lectura de los cargos, la representación del MPA enumeró minuciosamente las pertenencias que formaron parte del robo:

Efectivo y documentación: dos carteras que contenían sumas de dinero en efectivo y una billetera roja y negra con documentación personal de la familia.

Objetos de valor y joyas: anillos y cadenas de oro.

Equipamiento y herramientas: artículos de pesca deportivos (cañas y reels), herramientas de trabajo (entre ellas un taladro), prendas de vestir y una conservadora.

Tras formalizarse la imputación, el tribunal dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta este viernes, en horario a precisar, fecha en la que se desarrollará la audiencia de medidas cautelares donde el fiscal Cecchini solicitará la prisión preventiva del imputado.

Tarragona Unión imputativa robo
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