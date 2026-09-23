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Allanaron seis viviendas por una tentativa de homicidio y aprehendieron a una mujer con dosis fraccionadas de drogas

Los procedimientos fueron desplegados por la Unidad de Captura de Alto Perfil (UCAP) de la PDI para localizar a un prófugo buscado por la fiscal María Laura Urquiza. Durante los operativos secuestraron cocaína, marihuana, balanzas de precisión, dólares y más de $500.000 en efectivo.

Juan Trento

Por Juan Trento

23 de septiembre 2026 · 20:23hs
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Allanaron seis viviendas por una tentativa de homicidio y aprehendieron a una mujer con dosis fraccionadas de drogas

Allanaron seis viviendas por una tentativa de homicidio y aprehendieron a una mujer con dosis fraccionadas de drogas

Este miércoles fueron ejecutados seis allanamientos en distintas viviendas de diferentes barrios de la capital santafesina, como corolario de una investigación desarrollada por los pesquisas de la Unidad de Captura de Alto Perfil (UCAP) de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I.

El objetivo fue localizar y aprehender a un hombre que tiene un pedido de captura vigente, en el marco de una investigación por tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego que dirige la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Laura Urquiza.

Participaron como colaboradores directos en la ejecución de las medidas los oficiales de la Policía de Acción Táctica (PAT), del GOT, del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF).

Detenida

Los allanamientos fueron ordenados a partir de tareas investigativas, del análisis de comunicaciones y de la constatación de distintos inmuebles, que permitieron establecer posibles domicilios vinculados a personas que podrían brindar apoyo al hombre buscado. En una de las viviendas, los pesquisas aprehendieron a una mujer identificada como J. A. D., de 29 años, que quedó vinculada además a una investigación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En los procedimientos, los pesquisas secuestraron nueve teléfonos celulares, 545.400 pesos, 200 dólares estadounidenses, dosis fraccionadas de cocaína, 116 gramos de cogollos y picadura de marihuana y dos balanzas de precisión. En uno de los domicilios intervinieron los pesquisas de la División Microtráfico de la PDI, que realizaron las pruebas correspondientes sobre las sustancias halladas.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia de los procedimientos a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), y éstos hicieron lo propio con la fiscal María Laura Urquiza, que ordenó que la mujer aprehendida siguiera privada de su libertad, que sea llevada y revisada físicamente en Medicina Legal, que sea identificada y alojada en una dependencia policial de Orden Público, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.

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