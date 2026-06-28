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El detrás de escena de la salida de Adorni: una decisión que tenía varios días y sus posibles reemplazos

Desde el entorno de la gestión libertaria aseguran que desde el jueves pasado el ahora ex funcionario dio señales de su alejamiento

28 de junio 2026 · 10:20hs
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El detrás de escena de la salida de Adorni: una decisión que tenía varios días y sus posibles reemplazos

Foto: Archivo / La Capital.

El detrás de escena de la salida de Adorni: una decisión que tenía varios días y sus posibles reemplazos

Tras un sinfín de versiones, Manuel Adorni publicó esta tarde en su redes sociales la carta que redactó el mismo para comunicar que dejaba la Jefatura de Gabinete en medio de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Lo hizo tres meses después de la irrupción de la polémica por la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación presidencial que viajó a Nueva York por la Argentina Week.

Según publica la agencia Noticias Argentinas, "la pinza entre la justicia y el Congreso fueron determinantes", advertían desde el corazón de la administración libertaria para explicar que los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado fueron las constantes filtraciones judiciales y la parálisis de la gestión.

Lo resistieron todo lo posible. Los propios, pero también los aliados que en las últimas horas intensificaron la presión para correrlo del cargo.

Desde el jueves, el hasta entonces ministro coordinador tenía en mente la posibilidad, incluso desde su entorno aseguran que intentó presentar la renuncia en otras dos oportunidades, pero enfrentó la resistencia de los Milei.

Sin embargo, para esa altura, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, coincidían en que la situación era insostenible. Fue así que comenzaron a barajarse nombres para sucederlo, entre los que el ministro del Interior, Diego Santilli, parece tener clara ventaja, y el viernes se le comunicó que no seguiría.

A la espera del regreso del mandatario de Madrid, parecía estar todo dispuesto para instrumentar la salida.

Si bien estaba previsto un encuentro entre Adorni y Milei, hasta se hablabade la posibilidad de ver el partido de la Selección juntos, las versiones que circulan son múltiples. Hay quienes aseguran que sucedió en horas de la mañana, en estricta reserva, mientras otros garantizan que no pasó.

El salado es el conocido: una baja clave para la administración libertaria que lo consideraba uno de "los puros" y hasta habían barajado la posibilidad de llevarlo como compañero de fórmula en los desafíos reeleccionistas en 2027.

Se espera que el próximo lunes, Adorni concurra una vez más Casa Rosada para comenzar a ordenar la transición.

A diferencia de su antecesor, todo parecería indicar que el exvocero tampoco mantendría su lugar como director de la empresa YPF.

Pese al agradecimiento público, hay quienes cuestionan la falta de orden en la comunicación y el destrato para con el funcionario al que supieron calificar como "el más mimado" de la administración.

Adorni Decisiones jueves
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