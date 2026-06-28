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Santa Fe exportó 30.000 toneladas de acero a Colombia desde la zona franca: la operación movilizó 1.092 camiones

Se trata de la tercera exportación de palanquilla realizada desde el muelle de la Zona Franca de Villa Constitución. La operación, encabezada por Acindar, movilizó 1.092 camiones, involucró a empresas locales y consolidó a esa infraestructura como un nodo estratégico para el comercio exterior santafesino.

28 de junio 2026 · 11:00hs
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Santa Fe exportó  desde el muelle de la Zona Franca  30.000 toneladas de acero a Colombia: la operación movilizó 1.092 camiones

Santa Fe exportó  desde el muelle de la Zona Franca  30.000 toneladas de acero a Colombia: la operación movilizó 1.092 camiones

El Gobierno de Santa Fe concretó una nueva operación de exportación desde el muelle de la Zona Franca de Villa Constitución, donde se embarcaron 30.000 toneladas de acero producido íntegramente en la provincia con destino a Colombia. Se trata de la tercera exportación de palanquilla realizada desde esa terminal, una infraestructura que el Ejecutivo busca consolidar como un punto clave para la logística y el desarrollo productivo.

La operación fue realizada por Acindar y demandó el traslado de 12.600 piezas de acero, equivalentes a 30.000 toneladas, mediante 1.092 camiones. Además, contó con la participación de cuatro empresas de Villa Constitución, fortaleciendo el entramado productivo local.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que Santa Fe cuenta con más de 30 puertos públicos y privados y con la única zona franca del país que posee un muelle propio, una infraestructura que, según sostuvo, representa una ventaja competitiva frente a otras provincias.

"Esta operación demuestra que nuestra infraestructura logística es un diferencial. Queremos que cada tonelada que sale al mundo sea también una oportunidad para el trabajo y la competitividad de nuestra gente", afirmó.

El funcionario agregó que disponer de un muelle propio permite optimizar tiempos, reducir costos y potenciar la participación de empresas santafesinas en operaciones de escala internacional. "Hoy Santa Fe suma otro hito logístico", remarcó.

La logística como eje del desarrollo

Desde el Gobierno provincial señalaron que la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro impulsa una política orientada a fortalecer la infraestructura logística de Santa Fe, con inversiones en puertos, terminales y la Zona Franca para ampliar las posibilidades de exportación y reducir la dependencia histórica de los puertos de Buenos Aires.

En ese sentido, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, aseguró que "la logística es una política de Estado" y sostuvo que consolidar las terminales santafesinas permite acceder a más de 100 destinos internacionales, reduciendo costos y tiempos para el sector productivo.

Un nodo estratégico para el comercio exterior

Por su parte, el presidente del directorio de la Zona Franca Santafesina, Mauro Gisbert, señaló que esta nueva operatoria confirma la capacidad de la provincia para sostener exportaciones de gran escala.

Según explicó, la articulación con empresas locales y el movimiento de más de mil camiones evidencian que la infraestructura provincial está preparada para responder con eficiencia y seguridad a los desafíos del comercio exterior, consolidando al muelle de Villa Constitución como uno de los principales puntos de salida de la producción santafesina hacia mercados internacionales.

Santa Fe acero exportaciones
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