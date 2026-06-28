La salida de Manuel Adorni abrió un nuevo frente dentro de la Casa Rosada. El Presidente deberá definir si el exfuncionario continúa en el directorio de YPF

La renuncia de Manuel Adorni reaviva la puja por su lugar en YPF, en un cargo de $80 millones por mes

La renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete obligó al Gobierno a reconfigurar el mapa de poder en la Casa Rosada , y abrió una discusión sobre el futuro de uno de los cargos más codiciados de la administración: la representación del Estado en el directorio de YPF . En ese cargo en la petrolera estatal el exfuncionario percibiría $80 millones.

Al asumir como jefe de Gabinete, Adorni fue designado como director titular Clase A de la empresa , el lugar que concentra la denominada "acción de oro" , con la que el Estado mantiene facultades especiales dentro de la compañía. Ahora, tras su salida del Ejecutivo, el presidente Javier Milei deberá resolver si mantiene al exfuncionario dentro del directorio o si nombra a un reemplazante.

La decisión no es menor. Además del peso político del cargo, los honorarios aprobados para el directorio de YPF ubican la remuneración mensual en torno a los $80 millones por integrante, aunque el monto efectivo depende de la distribución interna y de la decisión de cada director de percibir o no esos honorarios.

La llegada de Manuel Adorni al directorio de YPF

El exjefe de Gabinete asumió en enero pasado como miembro directivo de YPF en representación del Estado, según confirmaron importantes fuentes a Infobae. El funcionario ingresó a la junta como Director Titular clase A, con Acción de Oro, lugar que ocupaba hasta entonces Guillermo Francos, quien se quedó con silla del saliente José Rolandi, y al igual que su antecesor renunció a sus honorarios en la firma y percibe solo los haberes de funcionario público.

La incorporación del exvocero se enmarcó en una serie de cambios que instrumentó el Gobierno en la planta de autoridades de la firma que lidera Horacio Marín. El Estado está a cargo de 51% de las acciones de la compañía y tiene injerencia para avanzar en las designaciones.

Adorni asumió la dirección titular con Acción de Oro de la compañía energética, derecho especial que otorga al Estado el poder de veto en determinas decisiones estratégicas. Junto a su designación, también tuvo lugar el desembarco del exlegislador del PRO Martín Maquieyra.

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Qué puede pasar con Adorni en el directorio de YPF si la causa judicial sigue escalando

Mientras la situación judicial de Manuel Adorni suma capítulos, una pregunta comenzó a circular tanto en el mundo político como en el empresarial. La incertidumbre pasa por saber qué podría ocurrir con el lugar que ocupa el jefe de Gabinete en el directorio de YPF si las investigaciones avanzan y derivan en acusaciones más graves.

En la petrolera aseguran que no existe ningún elemento que justifique una revisión de su situación y buscan tomar distancia del caso. La postura fue explicitada por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien descartó cualquier impacto institucional derivado de las denuncias que involucran al funcionario.

"YPF no está afectada por ningún caso de corrupción", sostuvo Marín al ser consultado. El ejecutivo también remarcó que no corresponde hablar de corrupción mientras la Justicia no haya arribado a una conclusión sobre el expediente.

La línea oficial es que cualquier definición deberá producirse, si llegara el caso, una vez que existan resoluciones concretas de la Justicia. "En caso de que se confirme y se convierta en un hecho con un dictamen de la Justicia, lo tendrá que resolver el Ejecutivo", afirmó Marín, trasladando así la responsabilidad de cualquier eventual decisión a la Casa Rosada.

Reacomodamiento en la Casa Rosada

La discusión sobre YPF se da en paralelo con la reorganización del Gobierno tras la salida de Adorni. La reestructuración impulsada por Milei modificó el equilibrio interno del oficialismo y fortaleció a los sectores que ganaron influencia en el nuevo esquema de poder, mientras continúan las negociaciones por los lugares estratégicos que quedaron vacantes.

En ese contexto, la definición sobre el futuro de Adorni en la petrolera se convirtió en una de las primeras decisiones políticas que deberá adoptar el Presidente después de la crisis que derivó en la renovación del Gabinete. Más allá del nombre que finalmente ocupe la representación estatal en YPF, la resolución también será leída como una señal sobre el lugar que el exfuncionario conservará dentro del universo libertario.