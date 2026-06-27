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Sin lugar en Unión, Enzo Roldán tendría todo listo para jugar en Nueva Chicago

El mediocampista Enzo Roldán tendría todo encaminado para dejar Unión y continuar se carrera en la Primera Nacional con Nueva Chicago. ¿Renueva antes?

Ovación

Por Ovación

27 de junio 2026 · 15:45hs
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Sin lugar en Unión, Enzo Roldán tendría todo listo para jugar en Nueva Chicago

Prensa Unión

La historia de Enzo Roldán en Unión parece tener un desenlace en este mercado. Después de un semestre sin protagonismo y con la certeza de que tampoco tendría espacio con Leonardo Madelón, el mediocampista habría encontrado una oportunidad para relanzar su carrera en Nueva Chicago.

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El interés del Torito tomó fuerza en los últimos días y se habría impuesto sobre otras alternativas. Entre ellas aparecía Patronato, aunque el futbolista quería instalarse en Buenos Aires, una decisión que habría inclinando la balanza. Detrás de la operación, sin embargo, hay una negociación mucho más compleja que un simple cambio de camiseta.

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¿Roldán renueva con Unión antes de pasar a Nueva Chicago?

Mientras Chicago avanza esta chance, la dirigencia intentaba resolver la renovación de Roldán cuyo contrato vence en diciembre para no perder su patrimonio. Si Roldán rescindía ahora, Unión debía resarcir a Boca, dueño del otro 50% del pase, por lo que conocer los términos es lo más relevante. Otra chance era directamente cederlo por seis meses y que el jugador quede luego con el pase en su poder y el Tate así quedaría excento de pagarle una multa al Xeneize.

Lo concreto es que, desde Buenos Aires, el pase ya es tratado como un hecho. Solo restarían resolver los detalles administrativos para que sea oficial. Una posibilidad que le permitiría al volante buscar los minutos que no iba a tener en Santa Fe.

Unión Enzo Roldán Nueva Chicago
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