El Gobierno provincial reunió a fuerzas de seguridad, organismos nacionales, municipios y comunas para coordinar planes de contingencia frente a los pronósticos que anticipan precipitaciones por encima de lo habitual entre 2026 y 2027.

Ante la posible llegada de El Niño, Santa Fe refuerza los protocolos y realiza simulacros para responder a emergencias

El Gobierno de Santa Fe avanza con los preparativos para hacer frente a la posible llegada del fenómeno de El Niño , que según las proyecciones de los organismos técnicos podría generar lluvias superiores a los valores normales entre 2026 y 2027 .

En ese marco, la Provincia realizó una jornada de capacitación y simulación de emergencias hídricas con la participación de las fuerzas que integran el Comando Operativo Unificado , organismos nacionales, municipios y comunas.

La actividad se desarrolló en el Batallón de Ingenieros 1 de Santo Tomé y fue organizada por la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, junto con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Ministerio de Defensa de la Nación.

Ante la posible llegada de El Niño, Santa Fe refuerza los protocolos y realiza simulacros para responder a emergencias

Durante la jornada se trabajó sobre planes de contingencia, protocolos de actuación y simulacros de escenarios complejos, con el objetivo de coordinar la respuesta de los distintos organismos ante eventuales inundaciones u otras situaciones derivadas de intensas precipitaciones.

El secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, explicó que la capacitación apunta a fortalecer la preparación de todas las áreas que podrían intervenir ante una emergencia.

"Las agencias técnicas anticipan la eventual llegada del fenómeno de El Niño entre 2026 y 2027. Por eso es fundamental tener coordinación, actualización de conocimientos y protocolos de acción, tanto en la teoría como a través de simulaciones de lo que podría suceder en diferentes regiones de la provincia", señaló.

La primera respuesta, en los gobiernos locales

Del encuentro participaron representantes de organismos provinciales y nacionales, Bomberos Zapadores, la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, Cruz Roja y autoridades de municipios y comunas de toda la provincia.

Escajadillo destacó además el trabajo conjunto con la Agencia Federal de Emergencias y el Ministerio de Defensa, que aportó las instalaciones y el personal del Batallón de Ingenieros y del Batallón Anfibio con asiento en Santo Tomé.

El funcionario remarcó que, además de las inversiones en infraestructura que lleva adelante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, la Provincia también apuesta al fortalecimiento del recurso humano.

En ese sentido, explicó que las acciones frente a una emergencia se dividen entre las estructurales, como la limpieza de canales o el refuerzo de defensas, y las no estructurales, vinculadas a la capacitación y planificación de los gobiernos locales.

"La primera respuesta en una emergencia siempre es local, con sus planes de contingencia, hipótesis de riesgo y juntas locales de Protección Civil", subrayó.

Coordinación entre Provincia, Nación y municipios

El director nacional de Operaciones de la Agencia Federal de Emergencias, Martín Guerra, destacó que el trabajo conjunto con Santa Fe se viene desarrollando desde antes de que surgieran los pronósticos sobre El Niño.

Según indicó, el objetivo es consolidar protocolos comunes, fortalecer el trabajo territorial y definir la intervención coordinada de las fuerzas federales de seguridad y de las Fuerzas Armadas ante eventuales contingencias.

Por su parte, el intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley, sostuvo que el municipio busca anticiparse a posibles escenarios complejos y valoró la actualización de los protocolos de actuación a partir de la información científica que advierte sobre la posible presencia del fenómeno climático en la región.