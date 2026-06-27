Colón aguarda expectante el fallo clave de la FIFA contra José Neris

Colón mantiene el optimismo en el juicio contra el uruguayo José Neris, a quien acusa de rescindir de manera unilateral e injustificada para llegar a Emelec

Mientras el mercado de pases concentra buena parte de la atención, en Colón también hay otra expectativa importante puertas adentro. La dirigencia espera la resolución de la FIFA en el litigio que mantiene con José Neris , que podría representar un ingreso económico significativo.

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Semanas atrás, el Sabalero decidió avanzar formalmente con la demanda luego de considerar que el delantero uruguayo rompió su contrato de manera "unilateral e injustificada". Poco después de esa decisión, el atacante fue anunciado como refuerzo de Emelec de Ecuador.

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Desde entonces, el proceso siguió su curso en la FIFA. Si bien este tipo de reclamos suele demandar varios meses hasta contar con una resolución, en Colón hay confianza en que el fallo resulte favorable. Quienes llevan adelante el caso entienden que la documentación y los argumentos presentados son sólidos y otorgan una posición ventajosa frente a la defensa del futbolista.

Colón, confiado en ganarle el juicio a José Neris. Prensa Club Sport Emelec

Colón, confiado en ganar el juicio contra Neris

La institución santafesina reclama 1.200.000 dólares en concepto de indemnización, al considerar que Neris formaba parte de su patrimonio y que su salida provocó un perjuicio económico. Además, el proceso podría involucrar también a Emelec. En Colón sostienen que el club ecuatoriano tiene responsabilidad, por omitir la situación al incorporar al jugador sin respetar los derechos contractuales.

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Como ocurre habitualmente en este tipo de litigios internacionales, cualquiera de las partes tendrá la posibilidad de apelar una eventual resolución. Sin embargo, en Santa Fe reina el optimismo y creen que el expediente está bien encaminado.

Por eso, mientras el plantel piensa en la segunda parte de la temporada, la dirigencia también sigue de cerca un caso que puede tener un fuerte impacto fuera de la cancha. Si el fallo acompaña la postura de Colón, no solo obtendría un importante resarcimiento económico, sino que además sentaría un precedente sobre una salida que, desde el primer momento, consideró perjudicial para sus intereses.