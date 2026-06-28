Colón y la dificultad por sumar a un goleador: Nasta continuará en San Miguel

La dirigencia de Colón continúa en la búsqueda de un goleador y en las últimas horas se confirmó que Bruno Nasta continuará en el Trueno Verde

Bruno Nasta no viene a Colón y se queda en San Miguel.

El primer nombre que surgió para reforzar el ataque de Colón fue el de Bruno Nasta. El delantero de 33 años, cuyo pase pertenece a San Miguel tenía muchas chances de convertirse en refuerzo sabalero.

Incluso se mencionaba que el jugador había dado el ok para llegar a Colón y era cuestión de días para que se concrete la operación. Sin embargo se fue demorando y en las últimas horas, la opción de Nasta quedó descartada.

El goleador se lesionó en el partido ante Deportivo Madryn que finalizó 2-2. Ese día, marcó un gol, fue expulsado y en la misma jugada sufrió una lesión. El Tribunal de Disciplina de la AFA le dio dos fechas de suspensión.

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No obstante y más allá de esa circunstancia era un nombre que Colón seguía teniendo en carpeta y mucho más cuando se complicó la llegada de Jonathan Herrera.

Lo cierto es que en las últimas horas, se confirmó la noticia de que Nasta se queda en San Miguel para lo que resta del torneo y de esta manera, cumplirá con su contrato que finaliza en diciembre.