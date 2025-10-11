Uno Santa Fe | Política | Pullaro

El futuro de Milei: Pullaro lo definió como un "presidente de transición" y advirtió sobre "el riesgo K"

El gobernador de Santa Fe ponderó a Provincias Unidas para las elecciones del 26 de octubre y cuestionó la falta de rumbo del oficialismo. "Creamos un espacio para que no vuelva el kirchnerismo", sentenció.

11 de octubre 2025 · 11:42hs
Maximiliano Pullaro. “Los golpes que sufre el Gobierno van a hacer que vuelva el kirchnerismo si no se construye una alternativa”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, analizó con dureza la coyuntura política nacional y emitió una fuerte advertencia: "Los golpes que va sufriendo el gobierno va a hacer que vuelva el kirchnerismo si no se construye una alternativa".

En diálogo con Infobae en Vivo, el mandatario santafesino radical profundizó sobre la necesidad urgente de impulsar una alternativa "real y productiva" desde las provincias ante lo que considera un gobierno nacional "frágil y aislado de las urgencias del país". Pullaro remarcó que, si la administración no corrige el rumbo y la respuesta a las demandas sociales es insuficiente, el kirchnerismo tiene un "escenario abierto" para volver al poder.

Crítica al centralismo

Pullaro explicó que la conformación del bloque Provincias Unidas se originó por una necesidad política: "Teníamos que crear un espacio político para que no vuelva el kirchnerismo". El grupo detectó una "fragilidad" y "errores" en el Gobierno, así como una "pérdida de legitimidad", lo que generó un "espacio vacante en la política nacional".

El objetivo de su espacio, subrayó, es ofrecer una salida parlamentaria e, incluso, proyectar una alternativa de poder futuro. "Queremos garantizar una cobertura futura en el Congreso y que ingresen más legisladores que defiendan la coparticipación y que trabajen por un país federal que apueste a la industria, al campo, y al desarrollo de infraestructura", afirmó.

El gobernador criticó la visión centralista de la gestión de Javier Milei, reprochando la paralización de obras: "No nos pueden decir que la obra pública es corrupción, podemos demostrar que las provincias pueden progresar de manera honesta y equilibrada".

La decepción por las obras en Santa Fe

El mandatario santafesino fue especialmente crítico con el incumplimiento de la Nación en su provincia. A pesar de firmar compromisos en el Pacto de Mayo, Pullaro disparó: "De las trescientas obras comprometidas el Gobierno nacional sólo asumió siete, y no puso un peso en ninguna. Nos sentimos decepcionados porque cuando uno hace un acuerdo lo espera cumplir".

Pullaro contrapuso la necesidad de reformas de fondo con la forma en que el Gobierno nacional intenta imponerlas. Defendió el modelo santafesino de diálogo:

"En Santa Fe demostramos que se pueden hacer reformas consensuadas y diálogo real... Logramos una reforma constitucional con 75% de apoyo legislativo porque entendimos que había que escuchar al resto", subrayó.

El gobernador insistió en que una reforma laboral es necesaria, pero "debe ser debatida y consensuada, no impuesta. Sin consensos, el país no progresa". Subrayó que la salida de la crisis no está en la asistencia social, sino en la generación de empleo y crecimiento real, pidiendo dejar de mirar "tanto al AMBA" y enfocarse en el país productivo.

Finalmente, el líder de Provincias Unidas condicionó cualquier posible colaboración con el gabinete nacional a un cambio de rumbo: "Para que eso suceda, el Gobierno debe cambiar, adoptar una agenda productiva, dejar el ensimismamiento financiero, apostar al desarrollo real".

En su análisis, Pullaro ve a Milei como un "presidente de transición, que puede lograr el equilibrio fiscal, pero no mucho más", concluyendo que solo con el diálogo y la construcción de consensos el país podrá avanzar.

Lo último

Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Los restos de Miguel Russo fueron cremados en el Cementerio de Pilar

Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Los restos de Miguel Russo fueron cremados en el Cementerio de Pilar

¿Chau a la Sube? cómo impacta en Santa Fe el pago con sistemas bancarios o digitales en el transporte público

Terraplén Garello: la obra presenta más del 70% de avance y se aproxima a su etapa más complicada

Las chicas de Unión visitan a Lanús en busca del soñado ascenso a Primera División

En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Unión arranca su ilusión en la Liga Nacional visitando a La Unión (F)

Colón le ganó con lo justo a Gimnasia como preparación para la Liga Argentina

Sanjustino se quedó con el clásico en un pendiente de la fecha 10 del Oficial

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

