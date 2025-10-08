Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

Pullaro sobre el caso Espert: "El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo"

Tras la imputación por lavado al excandidato de La Libertad Avanza, el gobernador de Santa Fe pidió explicaciones al presidente Javier Milei

8 de octubre 2025 · 14:45hs
Pullaro sobre el caso Espert: El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo

Con la imputación por lavado de dinero, la situación del diputado nacional José Luis Espert, que ya se retiró de la carrera electoral, se complicó aún más y desde Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro pidió ahora que el presidente Javier Milei de un paso al frente y brinde explicaciones, al tratarse de quien había sido su elegido para encabezar la lista al Congreso del distrito más grande del país.

“No soy juez ni fiscal para acusar o culpar a nadie, pero los que estamos en la función pública tenemos que dar explicaciones muy claras y certeras, si no, golpeamos profundamente las instituciones del sistema democrático y ese es el daño que le ha hecho este caso en particular a la agenda pública”, observó el gobernador en contacto Radio 2.

El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo. Milei debería dar explicaciones”, reclamó y dimensionó el pedido: “Espert era el candidato (del oficialismo) en la jurisdicción más grande del país”.

Con Espert

Consultado por su propio vínculo con Espert, el mandatario aseguró que no lo conoce y que apenas lo vio dos veces, la primera, en 2022 en Santa Fe capital durante una visita como diputado por Juntos por el Cambio. Y la segunda, en las elecciones del 2023, cuando el legislador nacional ahora en el ojo de la tormenta, festejó su triunfo electoral en el búnker rosarino de Unidos.

José Luis Espert
José Luis Espert
José Luis Espert

“Vino con (Horacio Rodríguez) Larreta el día que ganamos las elecciones con la vicegobernadora (hoy primera candidata a diputada nacional de Provincias Unidas, Gisela Scaglia). Ni sabía que estaba ahí (arriba del escenario). Lo vi en una foto que suben los kirchneristas como para para plantear que somos lo mismo, pero ni había reparado que estaba”, aclaró.

Pullaro José Luis Espert Nacional
Noticias relacionadas
Pullaro lanzó una dura crítica a la reciente baja de retenciones impulsada por el Gobierno nacional.

Pullaro cuestionó la baja de retenciones y acusó al Gobierno nacional de beneficiar a las agroexportadoras

segun amsafe, el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Según Amsafé, el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Michlig encabezó una reunión de trabajo en la URXIII

El senador Michlig y el diputado González mantuvo una reunión de trabajo en la URXIII para evaluar avances en la seguridad departamental

fuerte rechazo del colegio de ciencias economicas de santa fe a la app lannis, el contador con inteligencia artificial

Fuerte rechazo del Colegio de Ciencias Económicas de Santa Fe a la app Lannis, el "contador con inteligencia artificial"

Lo último

¿Unión finalmente presentará un informe económico tras el bono extra de la fecha 9?

¿Unión finalmente presentará un informe económico tras el bono extra de la fecha 9?

Pullaro sobre el caso Espert: El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo

Pullaro sobre el caso Espert: "El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo"

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Último Momento
¿Unión finalmente presentará un informe económico tras el bono extra de la fecha 9?

¿Unión finalmente presentará un informe económico tras el bono extra de la fecha 9?

Pullaro sobre el caso Espert: El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo

Pullaro sobre el caso Espert: "El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo"

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Detuvieron a un hombre armado con una pistola 9 mm y más de 200 municiones en barrio Mariano Comas

Detuvieron a un hombre armado con una pistola 9 mm y más de 200 municiones en barrio Mariano Comas

Ovación
El modelo que no funcionó: Colón, entre los tres equipos con mayor promedio de edad

El modelo que no funcionó: Colón, entre los tres equipos con mayor promedio de edad

Unión, alerta: cuál es la lesión que padece Marcelo Estigarribia

Unión, alerta: cuál es la lesión que padece Marcelo Estigarribia

Balbi: Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión

Balbi: "Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión"

El sentido mensaje de Colón en apoyo a Miguel Ángel Russo

El sentido mensaje de Colón en apoyo a Miguel Ángel Russo

Almagro A fue el mejor de la fase regular en el Oficial Prefederal

Almagro A fue el mejor de la fase regular en el Oficial Prefederal

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos