Pullaro sobre el caso Espert: "El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo"

Tras la imputación por lavado al excandidato de La Libertad Avanza, el gobernador de Santa Fe pidió explicaciones al presidente Javier Milei

Con la imputación por lavado de dinero, la situación del diputado nacional José Luis Espert, que ya se retiró de la carrera electoral, se complicó aún más y desde Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro pidió ahora que el presidente Javier Milei de un paso al frente y brinde explicaciones , al tratarse de quien había sido su elegido para encabezar la lista al Congreso del distrito más grande del país.

“No soy juez ni fiscal para acusar o culpar a nadie, pero los que estamos en la función pública tenemos que dar explicaciones muy claras y certeras , si no, golpeamos profundamente las instituciones del sistema democrático y ese es el daño que le ha hecho este caso en particular a la agenda pública”, observó el gobernador en contacto Radio 2.

“El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo. Milei debería dar explicaciones”, reclamó y dimensionó el pedido: “Espert era el candidato (del oficialismo) en la jurisdicción más grande del país”.

Con Espert

Consultado por su propio vínculo con Espert, el mandatario aseguró que no lo conoce y que apenas lo vio dos veces, la primera, en 2022 en Santa Fe capital durante una visita como diputado por Juntos por el Cambio. Y la segunda, en las elecciones del 2023, cuando el legislador nacional ahora en el ojo de la tormenta, festejó su triunfo electoral en el búnker rosarino de Unidos.

José Luis Espert José Luis Espert

“Vino con (Horacio Rodríguez) Larreta el día que ganamos las elecciones con la vicegobernadora (hoy primera candidata a diputada nacional de Provincias Unidas, Gisela Scaglia). Ni sabía que estaba ahí (arriba del escenario). Lo vi en una foto que suben los kirchneristas como para para plantear que somos lo mismo, pero ni había reparado que estaba”, aclaró.