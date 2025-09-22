Uno Santa Fe | Santa Fe | Maximiliano Pullaro

Maximiliano Pullaro tras el anuncio del gobierno nacional: "Queremos que las retenciones se eliminen para siempre"

El gobernador salió a hablar luego de que el gobierno nacional anunciara que exime del pago de retenciones al agro hasta fin de octubre

22 de septiembre 2025 · 10:48hs
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habló sobre la eliminación de retenciones a la venta de granos hasta el 31 de octubre que fue anunciada por el gobierno nacional.

• LEER MÁS: Pullaro dijo que las "retenciones son el peor impuesto de la Argentina" y pidió una reforma tributaria

Este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la medida a través de un tuit. La respuesta del mandatario santafesino llegó también por redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1970078533247459394&partner=&hide_thread=false

"Nosotros lo venimos reclamando desde el primer día de gestión. Queremos que las retenciones se eliminen para siempre, no de manera transitoria, ni para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar fuga de capitales", escribió Maximiliano Pullaro.

"Necesitamos políticas que de verdad beneficien a los productores y generen previsibilidad para que el sector pueda invertir. Las retenciones se deben eliminar por convicción y no por necesidad", sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1970102227504136327&partner=&hide_thread=false

Quien también se expresó duramente en redes sociales fue el ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini. "El hot sale kirchnerista para el campo no va más", disparó.

"En momentos donde la producción necesita certidumbre, reglas de juego claras y los productores esperan que el gobierno les de previsibilidad para invertir, Nación anuncia una medida desesperada para conseguir dólares", criticó.

"En julio, en la Rural de Palermo, el presidente hizo un anuncio para dar previsibilidad a Marzo, hoy rompen con esa medida en un manotazo desesperado por conseguir dólares", planteó.

"Este anuncio ratifica que la baja de retenciones no obedece a un plan genuino para darle competitividad a los sectores productivos, sino que los motiva puramente una necesidad de caja. Estamos viendo la vuelta del Dólar Soja de Massa", sostuvo.

"Siempre vamos a estar a favor de que se eliminen definitivamente las retenciones. Pero el desarrollo productivo y económico del país no puede ser construido a volantazos, con anuncios y contra anuncios, sin previsibilidad. Nuestros productores ven como dejan de ser competitivos frente a otros países que dan certidumbre y que les permiten proyectarse a la hora de invertir", finalizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoPuccini/status/1970099669297463538&partner=&hide_thread=false

• LEER MÁS: El Gobierno eliminará las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

Maximiliano Pullaro retenciones Gobierno productores
