Durante el vuelo de regreso al Vaticano, León XIV brindó una conferencia de prensa en la que habló a fondo acerca de la realidad argentina. En la Casa Rosada afirmaron: “Nadie hizo más por la justicia social que este gobierno"

León XIV habló con la prensa durante el vuelo de regreso al Vatinano.

El Papa León XIV reveló que le pidió al presidente Javier Milei que tenga en consideración a los más necesitados, a la vez que cuestionó el uso de “lenguaje violento” , en declaraciones que realizó a la prensa internacional a bordo del avión que lo trasladaba de regreso a Roma, tras concluir su gira apostólica por Sudamérica.

El Sumo Pontífice, además, habló sobre su estado de salud, analizó su relación con el mandatario y dejó un contundente mensaje sobre la crisis socioeconómica y política que atraviesa la Argentina.

Consultado directamente sobre las reuniones que mantuvo con Milei durante su estadía en el país, el Santo Padre -de 71 años y recientemente operado de un tumor pulmonar- reconoció las enormes diferencias ideológicas que separan al presidente de la Doctrina Social de la Iglesia, pero destacó el buen trato personal, trazando un paralelismo con el vínculo que el libertario supo construir con su antecesor, Francisco.

Aclaración de León XIV

“Insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar, no es político”, aclaró León XIV en primera instancia para despegarse de cualquier lectura partidaria.

No obstante, reveló cuáles fueron los ejes centrales de sus charlas con Milei: “Hablé del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración, sobre todo, a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”.

El Papa detalló que, si bien abordaron las dificultades económicas que atraviesa el país, el punto de convergencia estuvo en la revalorización de la vida.

“Había una mutua comprensión al decir el valor de la vida, el valor del ser humano en todas sus etapas, pues tenemos que buscar cómo trabajar juntos en eso. Y por ahí fue nuestra conversación. Él también tenía una apertura a escuchar ese mensaje, entonces creo que fue algo muy positivo”, resaltó León XIV.

El avión que trasladó al Santo Padre desde Lima aterrizó este martes en el aeropuerto internacional Leonardo da Vinci, tras cerca de 15 horas de vuelo.

Con su regreso al Vaticano, el Pontífice concluyó su sexto viaje apostólico, que durante varios días lo llevó sucesivamente por Uruguay, la Argentina y Perú, donde fue recibido por miles de fieles en celebraciones, encuentros pastorales y actos oficiales.

La reacción del gobierno

En tanto, el gobierno evitó pronunciarse sobre los cuestionamientos a la violencia que planteó el Papa y destacó la decisión que hizo pública de “no politizar” el mensaje. También apuntaron contra el peronismo por “apropiarse” del discurso.

En esa línea, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo este martes: “El presidente quedó conmovido con la visita de León XIV. El Papa menciona la relación que tuvieron. Más que interpretarlo, prefiero invitar a todos a verlo. Sus palabras hay que interpretarlas individualmente, y me quedo con el mensaje que dio el avión de que no quiso politizar”.

“No es un mensaje político. Es un mensaje cristiano, católico, en línea con la Doctrina Social de la Iglesia, que, personalmente, no la veo incompatible con el modo de ver la política económica del gobierno”, aseveró.

Por último, Ravier enfatizó que “nadie hizo más por la justicia social" que La Libertad Avanza (LLA) "gobernando el país desde 2023 hasta 2026”.

Noticias relacionadas