El Gobierno descarta de plano coparticipar el impuesto País

El vocero aclaró que “jamás se puso en discusión” el reparto de ese tributo en la reunión mantenida con los gobernadores.

En rigor, ese punto había trascendido extraoficialmente como un pedido de los mandatarios provinciales, pero fue desde la propia Oficina del Presidente que, disparada esta versión, se refirieron al respecto con cierta posibilidad en la red social X: “El impuesto País y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, se discutirá más adelante”.

Por otro lado, Adorni se mostró confiado en lograr que este miércoles se sancione y gire al Senado el megapaquete ya que “al quitarse el capítulo impositivo” de la iniciativa legislativa, el debate debería tender hacia la aprobación.

Massot disparó munición gruesa

Este martes fue el vocero Manuel Adorni quien dijo expresamente que el tema no se trató en la reunión de Francos con los jefes distritales. El lunes a la noche la Oficina del Presidente ya había advertido que no estaba dispuesto a negociar la coparticipación del impuesto País. Pero al menos diez gobernadores y varios diputados aseguraron este lunes a la noche que no solo le plantearon la cuestión a Francos sino que además el ministro les dijo que le parecía razonable y que lo iba a consultar con Presidencia.

Uno de esos diputados presentes era Massot, que integra el bloque Hacemos Federal que conduce Miguel Ángel Pichetto, quien frente al rumbo que tomaron las negociaciones, señaló: “No puedo pensar que el gobierno no tiene ningún interés en esta ley, lo único que quiere es construir un enemigo”.

El legislador acusó a Milei de querer "basurear" a los legisladores y le advirtió: "Esto es una República, uno no gobierna por decreto ni a discreción”.

El diputado puso en duda que se realice la sesión de este miércoles para tratar la ley ómnibus, frente a la tensión entre el oficialismo y los sectores dialoguistas, al que Milei llamó –al retuitear una publicación de un intendente bonaerense– como "bloque extorsión".

“Cada tanto se acuerdan de que su manual de campaña dice que ellos no negocian, entonces patean la mesa y todo empieza de nuevo”, dijo sobre la marcha de las conversaciones.

Para Massot, el planteo que realizan los gobernadores y su bloque “es prudente”, pero desde el oficialismo “automáticamente se busca una extensión de la campaña. inventar un enemigo”, y eso termina perjudicando a todos. “Si el clima político del país es convulsionado, como parece buscar adrede Milei, es difícil que vengan inversiones y se puedan crear empleos”, alertó.

