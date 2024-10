El martes 13 con el que salió Luis Caputo en la reunión con Maximiliano Pullaro

El gobierno provincial se centra como uno de los mayores reclamos a Nación la deuda de Anses con las respectivas Cajas de Jubilaciones provinciales que no pasaron a la órbita nacional, entre ellas, Santa Fe. Calcula que la provincia es acreedora por unos 800.000 millones de pesos, y que en lo que va del 2024 la deuda alcanza 172.000 millones de pesos.

Esa montaña de plata parece más que difícil cobrarle a un gobierno que santifica la búsqueda del equilibrio fiscal, por eso Santa Fe judicializó la acreencia y hasta firmó con Córdoba y Entre Ríos una declaración para abordar en forma conjunta la problemática del financiamiento de los déficits de los sistemas previsionales. Por eso la negociación se vuelve densa.

Por los movimientos y señales que va dando el gobierno nacional, se infiere que, como criterio general, no pretende pagar stocks de años anteriores como es el caso de la deuda previsional mencionada.

El mensaje de Luis Caputo

Cuando promediaba la reunión del miércoles en Economía y se discutía sobre lo que debe Anses, el ministro planteó la intención de que Santa Fe vuelva a pagar el 1,9% de AFIP en concepto de fortalecimiento de los servicios de recaudación. El contexto en que Caputo puso sobre la mesa semejante sorpresa da a pensar que el gobierno nacional piensa esta jugada como forma de condicionar o hasta bloquear un acuerdo por el tema de Anses y la Caja de Jubilaciones.

Vale recordar que hace más de 15 años, el por entonces gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, judicializó la detracción del 15% de la coparticipación federal que el gobierno de Cristina Fernández destinaba al financiamiento de la ANSES. En 2015, la Corte Suprema falló a favor a la provincia por ese porcentaje de coparticipación, pero también por la detracción del 1,9% para el Fondo de Autarquía de AFIP.

Desde ese momento la Nación no pudo retenerle más a Santa Fe ese porcentaje que financia el Presupuesto de la AFIP. Las demás provincias lo pagan, excepto La Pampa y Santa Fe.

Sin embargo, el gobierno nacional argumenta que la Corte Suprema de la Nación en su momento se expidió contra la detracción sin consentimiento, pero que no cuestionó la legalidad de ese Fondo. Es decir, resolvió que no se podía detraer sin la autorización de la provincia, pero nunca dijo que ese fondo era ilegal o que no correspondía.

El antecedente Perotti

Hay un antecedente del cual se toma Caputo para reclamar: en junio de 2022 el por entonces gobernador Omar Perotti firmó con el exministro de Economía, Martín Guzmán un acuerdo sobre el cobro de los fallos y otro donde la Provincia se comprometía a volver a financiar a la AFIP.

“Junto a esto se regulariza una situación con la AFIP sumándose Santa Fe al resto de las provincias en el fortalecimiento de los servicios de recaudación”, dijo Guzmán en conferencia de prensa.

Ese acuerdo no tuvo ratificación Legislativa provincial, pero igualmente el gobierno nacional lo utiliza como argumento para decir que existe un reconocimiento del servicio de AFIP que se usa en la provincia y por lo tanto se debe.

Más si escuchan las palabras de Perotti en la misma conferencia de prensa que Guzmán. “A su vez regularizamos un esquema como el resto de las provincias de estar contribuyendo al sistema de recaudación nacional a través de AFIP con los mecanismos que lleva adelante para la mejora de recaudación, particularmente, con los impuestos federales”, dijo el peronista.

Puede interpretarse que el gobierno nacional fue en busca de algo de dónde podían exponer con alguna deuda a la provincia y se encontraron con esto. La situación no cayó bien en la Casa Gris aunque la relación con Caputo sea óptima , y empieza a ganar terreno la postura de que si Nación quiere cobrar el porcentaje para el Fondo AFIP, deberán judicializar la situación. Caso contrario deberán cortar los servicios, escasos, que hoy prestan como el servicio de autenticación con clave fiscal para trámites Provinciales.