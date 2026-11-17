La Reserva de Colón igualó 1-1 como visitante en Córdoba y terminó su participación en la Zona B en el 15° puesto, con apenas 16 puntos. Laureano Páez marcó para el equipo santafesino.

La Reserva de Colón le puso punto final a su participación en el Torneo Clausura Proyección de la Liga Profesional con un empate 1-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto, en un encuentro disputado en el Predio Ciudad Deportiva del conjunto cordobés, bajo el arbitraje de Leonardo Cristaldo.

El Sabalero estuvo cerca de despedirse de la competencia con una victoria, ya que consiguió ponerse en ventaja rápidamente. A los 3 minutos del primer tiempo, Laureano Páez convirtió para el elenco rojinegro, que logró sostener la diferencia durante buena parte del encuentro.

Estos son los once elegidos por Miguel Robledo para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto por la última fecha del #TorneoProyeccion



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Sin embargo, el conjunto local encontró la igualdad en el complemento. A los 5 minutos de la segunda etapa, Thiago González estableció el 1-1 definitivo y dejó sin triunfo al equipo santafesino en su última presentación del campeonato.

Una campaña para el olvido de la Reserva de Colón

Con este resultado, Colón finalizó su recorrido en la Zona B en el 15° puesto, con 16 unidades, producto de cuatro victorias, cuatro empates y diez derrotas. Además, convirtió 15 goles y recibió 26, con una diferencia negativa de once tantos. Se destacó su victoria por 2-1 en el clásico santafesino ante Unión, en el Predio 4 de Junio.

Final del partido.



La Reserva Sabalera igualó ante sus pares de Estudiantes de Río Cuarto por 1-1 en condición de visitante, por la última fecha del #TorneoProyeccion



El gol lo hizo Laureano Páez #SomosSantaFe pic.twitter.com/6jbnvKj3Ep — Club Atlético Colón (@ColonOficial) November 17, 2026

El balance refleja una campaña muy por debajo de las expectativas para una categoría que busca nutrir de futbolistas al plantel profesional. La falta de regularidad y las dificultades para conseguir resultados terminaron condicionando la ubicación del equipo en la tabla.

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Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto concluyó su participación en el séptimo lugar, con 27 puntos, luego de cerrar su calendario con la igualdad frente al Sabalero.

El gol de Laureano Paez para el 1-0 de Colón ante Estudiantes de Río Cuarto#TorneoProyeccion https://t.co/uHeVnp51XA — Reservas Argentinas (@reservasarg) November 17, 2026

De todas maneras, Colón todavía podría retroceder una posición en la clasificación, ya que Central Córdoba tendrá la posibilidad de superarlo si este miércoles consigue derrotar a Estudiantes de La Plata.

Así, el equipo rojinegro terminó su participación en el Clausura Proyección con un empate en Córdoba y una ubicación que deja bastante para revisar de cara al próximo año.