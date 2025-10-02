Una mayoría opositora obligó al Poder Ejecutivo a restablecer las leyes bloqueadas por el presidente y garantizar los fondos para el hospital y casas de altos estudios.

El senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

El Senado rechazó esta tarde los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de declaración de Emergencia en pediatría , con foco en el Hospital Garrahan .

La decisión implica que ambas normativas deberán entrar en vigencia , y el Ejecutivo tendrá la obligación de garantizar los recursos correspondientes.

A pesar de que el gobierno de Javier Milei retomó hace dos semanas el diálogo político y buscó acuerdos con sectores dialoguistas, el oficialismo no logró los votos suficientes para evitar que se impusiera la mayoría opositora en la Cámara alta.

“La suerte está echada para ambas iniciativas”, comentaron fuentes legislativas, subrayando que la Casa Rosada deberá promulgar las leyes y aceptar las insistencias del Congreso, un nuevo traspié para el Gobierno.

Durante la sesión, el Senado también abordó otros temas: la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones; la aprobación de dos tratados internacionales, y los avances para dar media sanción al Programa Alerta Sofía, creado en 2019 por el Ministerio de Seguridad. El programa busca difundir de manera urgente las desapariciones de menores, bajo la gestión de la actual ministra, Patricia Bullrich.

Noticia en desarrollo