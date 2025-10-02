Uno Santa Fe | Política | Senado

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

Una mayoría opositora obligó al Poder Ejecutivo a restablecer las leyes bloqueadas por el presidente y garantizar los fondos para el hospital y casas de altos estudios.

2 de octubre 2025 · 18:42hs
El senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

El senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

El Senado rechazó esta tarde los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de declaración de Emergencia en pediatría, con foco en el Hospital Garrahan.

La decisión implica que ambas normativas deberán entrar en vigencia, y el Ejecutivo tendrá la obligación de garantizar los recursos correspondientes.

A pesar de que el gobierno de Javier Milei retomó hace dos semanas el diálogo político y buscó acuerdos con sectores dialoguistas, el oficialismo no logró los votos suficientes para evitar que se impusiera la mayoría opositora en la Cámara alta.

“La suerte está echada para ambas iniciativas”, comentaron fuentes legislativas, subrayando que la Casa Rosada deberá promulgar las leyes y aceptar las insistencias del Congreso, un nuevo traspié para el Gobierno.

Durante la sesión, el Senado también abordó otros temas: la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones; la aprobación de dos tratados internacionales, y los avances para dar media sanción al Programa Alerta Sofía, creado en 2019 por el Ministerio de Seguridad. El programa busca difundir de manera urgente las desapariciones de menores, bajo la gestión de la actual ministra, Patricia Bullrich.

Noticia en desarrollo

Senado veto Milei
Noticias relacionadas
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

Patricia Bullrich, sobre Espert: "No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco"

La nueva reunión de los gobernadores de Provincias Unidas se desarrolló en Puerto Madryn.

Maximiliano Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

El presidente Javier Milei habla con un megáfono frente a un grupo de seguidores. No pudo recorrer Ushuaia por las protestas en su contra.

En medio de protestas, Javier Milei arrancó la campaña en Ushuaia

Espert habría recibido u$s 200.000 por parte de Machado para su campaña del 2019, Unión por la Patria recogió el guante.

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco

Lo último

Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: Me pasó algo tremendo con un jugador

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: "Me pasó algo tremendo con un jugador"

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

Último Momento
Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: Me pasó algo tremendo con un jugador

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: "Me pasó algo tremendo con un jugador"

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

Huracán, al borde del colapso tras ser inhibido por FIFA ante las deudas

Huracán, al borde del colapso tras ser inhibido por FIFA ante las deudas

Le robaron la camioneta mientras descargaba mercadería en Av. Galicia y la encontró a dos kilómetros

Le robaron la camioneta mientras descargaba mercadería en Av. Galicia y la encontró a dos kilómetros

Ovación
Cortes de tránsito y operativo de seguridad para Unión-Aldosivi en el 15 de Abril

Cortes de tránsito y operativo de seguridad para Unión-Aldosivi en el 15 de Abril

La campaña electoral en Colón suma encuentros y aún expone diferencias entre los candidatos

La campaña electoral en Colón suma encuentros y aún expone diferencias entre los candidatos

Alianza Lima preguntó por Balboa y captó la atención de Unión

Alianza Lima preguntó por Balboa y captó la atención de Unión

Colón tendría un principio de acuerdo con Espínola y así evitaría la inhibición

Colón tendría un principio de acuerdo con Espínola y así evitaría la inhibición

La gran chance que tiene Unión de consolidar su liderazgo en la Zona A

La gran chance que tiene Unión de consolidar su liderazgo en la Zona A

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario