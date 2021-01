Escándalo en Malabrigo: hace más de un año que el Concejo Municipal no sesiona

Los resultados electorales arrojaron además hechos inéditos para esta localidad: por primera vez ganaron en cantidad de votos dos partidos diferentes para la intendencia, UCR y el Concejo PJ, y hay una mayoría de mujeres ediles de cuatro contra dos varones.

Por qué no se ponen de acuerdo

El presidente del Concejo Municipal, Efraín Silvestre (PJ) y el vicepresidente primero, Luis Carlos Nardín (PJ) finalizaron su mandato el 10 de diciembre de 2019. Quién seguía en la línea sucesoria para la presidencia del recinto era el vicepresidente segundo Roberto Sponton (UCR) que, por haber sido electo intendente, renunció. Y ahí es donde se dividen las opiniones.

Desde la UCR sostienen que el reemplazo de Sponton es Nardín por los artículos 29 y 30 del Reglamento Interno que indica que el vicepresidente segundo debe presidir la sesión preparatoria, y desde el PJ reclaman que por el cambio de bancas se debe aplicar el artículo 8 del Reglamento Interno, que dice que se debe designar al concejal de mayor edad para presidir la sesión de constitución, que es Berstchi. Al ser tres bancas del PJ y tres de la UCR los votos están empatados hace un año y un mes, y no hay una solución, ni Concejo Municipal. Y hasta ahora el intendente tampoco accionó para encontrar una salida.

El bloque de concejales del PJ recurrió a la Asesoría Jurídica de la Provincia para que defina el embrollo. Luego de casi un año la institución le dio la razón a este partido. La UCR desconoce esa resolución bajo el argumento que el Concejo Municipal es un órgano autárquico que se regula por sus propias normas.

En diálogo con UNO Santa Fe, la edila electa Bugnon expresó: "Es una falta o discordia en la interpretación que hay sobre lo que establece el reglamento interno del Concejo Municipal. La postura nuestra es la misma desde el 2019 y es la aplicación del artículo 8. Al no haber desde la UCR acatamiento a lo que determinó la Asesoría Jurídica, no hubo acuerdo pero tampoco hay una voluntad de actuar al respecto. Estamos en una nebulosa esperando a que el tiempo pase, y en el mientras tanto nosotros pedimos la intervención de la provincia desde Municipios y Comunas en cuatro oportunidades pero con todo esto de la pandemia se fue retrasando. Pedimos una mediación con especialistas jurídicos".

La UCR hizo una contrapropuesta en los últimos días del 2020: que durante los primeros seis meses la presidencia sea ejercida por el PJ, y los siguientes seis meses por la UCR. "Es muy tirada de los pelos. Para nosotros la solución es la de sentarnos todos juntos en una mesa de diálogo pero junto a personas que conozcan las leyes. Porque sino llegamos a propuestas muy alocadas que van en contra del ordenamiento jurídico. Queremos hacerlo de manera clara, legal y ordenada. No puede quedar como antecedente una ridiculez cuando existen normas y reglas que como concejales tenemos que constatar nosotros mismos", opina Bugnon.

Por su parte Colignon dijo a UNO Santa Fe: "Para nosotros tiene que asumir Flavia Nardín al ser la única autoridad vigente en ese momento y ahora, por ser reemplazante de Sponton. Nosotros propusimos que asumamos y después seguimos discutiendo quién debe presidir la sesión y no se aceptó eso. Desde ese momento estamos en un cuarto intermedio desde el 2 de diciembre de 2019. A veces nos reunimos informalmente con ediles del PJ e inclusive con el intendente para tratar de destrabar esto pero hasta el momento no hay posibilidad porque están las dos posiciones muy trancadas. Con la propuesta que hicimos ahora en diciembre pensamos que iba a haber un acuerdo porque estábamos cediendo la presidencia los primeros seis meses pero la rechazaron en un claro egoísmo político".

"Además del reglamento interno, en Malabrigo históricamente consta en todas las actas que el presidente del Concejo debe ser del mismo partido político de quien gobierna, por la sucesión. Es lógico porque si el intendente se enferma o toma licencia quien asume el cargo es el presidente del Concejo, y debe respetar justamente sus mismos lineamientos e ideas. Obvio que puede ser alguien que no sea del mismo partido, no es que tiene que ser así si o si pero era como un acuerdo que siempre se entendió de esa manera. En los 12 años de Zorzón se respetó a rajatabla, incluso Berstchi hace dos años firmó que el presidente del Concejo tiene que ser el mismo lineamiento partidario que el Ejecutivo y ahora se desconocen esos acuerdos", agregó el edil electo por la UCR que todavía no asumió.

Sin Concejo

Al ser consultados los ediles electos sobre cómo afecta que en medio de una pandemia con emergencia económica y sanitaria no funcione el Concejo Municipal, manifestaron preocupación. Por su parte Bugnon dijo: "No podemos discutir ni pandemia, ni otros temas como los balances, las regulaciones que necesitan resolver los vecinos con sus terrenos, tasas, impuestos. Todo se va complicando y se va trabando. Tampoco tenemos desde el Ejecutivo la publicidad de los decretos ni de los actos para verlos o revisarlos. Hay gente que se enoja con nosotros pero no entiende que todavía no asumimos".

En un comunicado del Consejo ejecutivo departamental del Partido Justicialista se criticó sobre el Concejo Municipal de Malabrigo: "No funciona institucionalmente de acuerdo a las leyes de la democracia. No tiene un presupuesto aprobado, no puede recibir subsidios y no se pueden controlar las cuentas tal cual lo indican dichas normas".

"Sponton sigue construyendo obras, incluso las que dejó inconclusas la gestión anterior. La población está sorprendida que durante un año no hayamos podido destrabar las posiciones. No se entiende cómo no se llegó al acuerdo y está esperanzada que se recapacite y que los líderes políticos cedan. El presupuesto se está reconduciendo por segunda vez, es lo que dejó aprobado el último intendente Amado Zorzón. Cuando asume Sponton sin Concejo toma el presupuesto que estaba fijado, y ahora cuando empieza el año tiene que hacer lo mismo. Tiene muchas contras esto de no tener Concejo porque hay muchas obras de fondos menores que están estancadas al no tener ordenanzas y no llega ese dinero que son millones de pesos para la ciudad de Malabrigo. A nosotros nos urge destrabar este conflictos, pero sin la voluntad política de la otra parte es imposible", concluyó Colignon.