Cambio en el Gabinete: Sebastián Amerio fue designado como procurador del Tesoro de la Nación

La decisión forma parte de la reorganización del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El funcionario estará a cargo del equipo de abogados que asesora al Presidente y defiende los intereses del Estado.

En el marco de los cambios en el Gabinete luego del nombramiento de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, el Gobierno nacional oficializó la designación de Sebastián Amerio , como nuevo titular de la Procuración del Tesoro , organismo a cargo de la representación legal del Estado.

El nombramiento se oficializó mediante la publicación en el Boletín Oficial de una serie de normativas. Se trata de los decretos 141/2026, 142/2026 y 143/2026 , a través de los cuales se acepta la renuncia de Amerio como secretario de Justicia del Ministerio y como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura para ser designado como nuevo procurador. Como nuevo número 2 en la cartera, fue desginado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza a nivel nacional y que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El caso YPF, entre las prioridades de Sebastián Amerio

Para eso, también fue necesario aceptar la dimisión de Santigo María Castro Videla al cargo. “Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”, establecieron. De acuerdo con lo dispuesto, Amerio comenzó su gestión a partir del 6 de marzo.

Sin embargo, este último no abandonará la gestión, puesto que crearon un tercer cargo de subprocurador, que será ocupado por Castro Videla.

Por la mañana, Milei recibió a Caputo en la residencia oficial para conversar sobre el nuevo esquema del Poder Ejecutivo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona y la llegada de Mahiques.

El hasta ese momento fiscal de la Ciudad de Buenos Aires no era la primera opción del consultor, que proponía para ese lugar al legislador bonaerense Guillermo Montenegro, exintendente de General Pueyrredón, partido en el que se encuentra Mar del Plata.

“Hasta la semana pasada, incluso lo convencía hasta al propio Presidente, porque era alguien que pasaba el filtro de todos. No sé qué cambió en el medio”, sostuvo uno de los integrantes de la mesa política.

Por otra parte, la cúpula libertaria también decidió desplazar a Amerio, que era el secretario de Justicia y virtual vice de la cartera de Justicia

Procurador

Mahiques conocía a Amerio de antes e incluso ambos se encontraron recientemente. El nuevo procurador no fue a la jura en Casa Rosada, pero lo esperó para conversar a solas después de la misma.

“Depende del ministro rever todas las áreas y ver cómo organiza los «ravioles»”, explicaban cerca del mandatario, cuando todavía se estaban negociando los puestos.