Uno Santa Fe | Política | Gabinete

Cambio en el Gabinete: Sebastián Amerio fue designado como procurador del Tesoro de la Nación

La decisión forma parte de la reorganización del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El funcionario estará a cargo del equipo de abogados que asesora al Presidente y defiende los intereses del Estado.

9 de marzo 2026 · 08:57hs
Cambioe en el Gabinete: Sebastián Amerio

Cambioe en el Gabinete: Sebastián Amerio, flamante procurador de la Nación

En el marco de los cambios en el Gabinete luego del nombramiento de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, el Gobierno nacional oficializó la designación de Sebastián Amerio, como nuevo titular de la Procuración del Tesoro, organismo a cargo de la representación legal del Estado.

El nombramiento se oficializó mediante la publicación en el Boletín Oficial de una serie de normativas. Se trata de los decretos 141/2026, 142/2026 y 143/2026, a través de los cuales se acepta la renuncia de Amerio como secretario de Justicia del Ministerio y como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura para ser designado como nuevo procurador. Como nuevo número 2 en la cartera, fue desginado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza a nivel nacional y que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El caso YPF, entre las prioridades de Sebastián Amerio

Para eso, también fue necesario aceptar la dimisión de Santigo María Castro Videla al cargo. “Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”, establecieron. De acuerdo con lo dispuesto, Amerio comenzó su gestión a partir del 6 de marzo.

Sin embargo, este último no abandonará la gestión, puesto que crearon un tercer cargo de subprocurador, que será ocupado por Castro Videla.

Por la mañana, Milei recibió a Caputo en la residencia oficial para conversar sobre el nuevo esquema del Poder Ejecutivo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona y la llegada de Mahiques.

El hasta ese momento fiscal de la Ciudad de Buenos Aires no era la primera opción del consultor, que proponía para ese lugar al legislador bonaerense Guillermo Montenegro, exintendente de General Pueyrredón, partido en el que se encuentra Mar del Plata.

“Hasta la semana pasada, incluso lo convencía hasta al propio Presidente, porque era alguien que pasaba el filtro de todos. No sé qué cambió en el medio”, sostuvo uno de los integrantes de la mesa política.

Por otra parte, la cúpula libertaria también decidió desplazar a Amerio, que era el secretario de Justicia y virtual vice de la cartera de Justicia

Procurador

Mahiques conocía a Amerio de antes e incluso ambos se encontraron recientemente. El nuevo procurador no fue a la jura en Casa Rosada, pero lo esperó para conversar a solas después de la misma.

“Depende del ministro rever todas las áreas y ver cómo organiza los «ravioles»”, explicaban cerca del mandatario, cuando todavía se estaban negociando los puestos.

Gabinete Sebastián Amerio YPF Juan Bautista Mahiques Justicia oficializó Boletín Oficial
Noticias relacionadas
Como en la apertura de las sesiones ordinarias de 2025, Milei brindará su discurso desde un atril en el recinto de la Cámara de Diputados nacional.

Entonado políticamente, Milei abre este domingo las sesiones ordinarias del Congreso

el senado convirtio en ley el nuevo regimen penal juvenil y bajo la edad de imputabilidad a 14 anos

El Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil y bajó la edad de imputabilidad a 14 años

Lo último

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Último Momento
El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

Ovación
Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

El desafío de Medrán: El sueño es llevar a Colón a Primera

El desafío de Medrán: "El sueño es llevar a Colón a Primera"

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe