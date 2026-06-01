Franco Colapinto en el GP de Mónaco: días, horarios y cronograma de la F1

Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco, una de las competencias más tradicionales y exigentes de la Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco , una de las competencias más tradicionales y exigentes de la Fórmula 1 .

El piloto argentino de Alpine llegará a Montecarlo tras conseguir su mejor resultado de la temporada en Canadá donde buscará seguir sumando experiencia y puntos en el histórico circuito callejero del Principado.

La carrera de Mónaco corresponderá a la sexta fecha del campeonato 2026 y se disputará entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio. El trazado, considerado uno de los más difíciles del mundo por sus estrechas calles y escaso margen para errores, suele otorgarle una importancia fundamental a la clasificación del sábado.

Estos son los horarios para Argentina del GP de Mónaco:

Viernes 5 de junio

Práctica Libre 1: 08:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 6 de junio

Práctica Libre 3: 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00

Colapinto afrontará una prueba clave en su crecimiento dentro de Alpine. El argentino ya mostró una evolución constante durante el inicio de la temporada y llega con expectativas renovadas a un circuito donde la precisión es determinante.

Actualmente, en el campeonato de pilotos se encuentra en la undécima posición con 15 unidades, a un punto de Liam Lawson (RB) para adentrarse dentro del top 10. Por su parte, su colega francés, Pierre Gasly, se ubica en el octavo lugar con 20 puntos.