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Franco Colapinto en el GP de Mónaco: días, horarios y cronograma de la F1

Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco, una de las competencias más tradicionales y exigentes de la Fórmula 1

1 de junio 2026 · 16:30hs
Franco Colapinto en el GP de Mónaco: días, horarios y cronograma de la F1

Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco, una de las competencias más tradicionales y exigentes de la Fórmula 1.

El piloto argentino de Alpine llegará a Montecarlo tras conseguir su mejor resultado de la temporada en Canadá donde buscará seguir sumando experiencia y puntos en el histórico circuito callejero del Principado.

La carrera de Mónaco corresponderá a la sexta fecha del campeonato 2026 y se disputará entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio. El trazado, considerado uno de los más difíciles del mundo por sus estrechas calles y escaso margen para errores, suele otorgarle una importancia fundamental a la clasificación del sábado.

Estos son los horarios para Argentina del GP de Mónaco:

Viernes 5 de junio

Práctica Libre 1: 08:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 6 de junio

Práctica Libre 3: 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00

Colapinto afrontará una prueba clave en su crecimiento dentro de Alpine. El argentino ya mostró una evolución constante durante el inicio de la temporada y llega con expectativas renovadas a un circuito donde la precisión es determinante.

Actualmente, en el campeonato de pilotos se encuentra en la undécima posición con 15 unidades, a un punto de Liam Lawson (RB) para adentrarse dentro del top 10. Por su parte, su colega francés, Pierre Gasly, se ubica en el octavo lugar con 20 puntos.

Mónaco Franco Colapinto Fórmula 1
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