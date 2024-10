Kicillof rompió el silencio sobre las internas en el Partido Justicialista y llamó a la unidad

"Nuestro pueblo está siendo agredido por un Gobierno Nacional desertor que ataca a la Universidad Pública, destruye los derechos, favorece el saqueo de nuestros recursos, fomenta el odio y reprime salvajemente a los que protestan. Ahora bien, ¿cómo llegamos hasta acá? Milei no ganó por accidente; es presidente luego de que el peronismo hiciera un gobierno nacional que no cumplió con las expectativas. No solo sufrimos una dura derrota a nivel nacional sino también en muchas provincias. Evidentemente algo no anda bien. En este contexto, mi principal responsabilidad es proteger a los bonaerenses del ajuste y de los ataques y, en lo que pueda, también al país, construyendo lazos de solidaridad con el resto de los gobernadores de todos los partidos", expresó.

"Pese a los errores cometidos, el peronismo es la principal fuerza política de la oposición, y la fuerza que deberá liderar una alternativa amplia y democrática al nefasto proyecto que encabezan Milei y Macri. Tal vez, de manera inoportuna, en un momento donde no deberíamos distraer demasiada energía en internas partidarias, irrumpió una discusión de cara a la presidencia del Partido Justicialista", continúa el texto.

A continuación, aseguró que "desde que se apartó a Alberto" repitió "en público y en privado" que no le "interesa disputar la interna del PJ ni directa ni indirectamente".

"Veo con preocupación que la derecha empieza a aprovecharse de nuestros debates internos. A horas del cierre, vuelvo a expresar mi voluntad: ¡unidad, unidad respetuosa, unidad peronista!", reiteró.

Pese al mensaje de conciliación, Kicillof se refirió a "los reiterados ataques públicos que se han hecho durante los últimos tiempos", puntualmente desde las filas kirchneristas. "Quintela no es mi candidato, es un gobernador y un dirigente que viene enfrentando, con un coraje que no abunda, las políticas de Milei desde una provincia alejada de los medios y las redes porteñas. Es un error pensar que se trata de un dirigente al que yo 'subo o bajo', pero sobre todo es un gran error atacarlo. La lógica del sometido o traidor es una lógica que entró en crisis y que viene causando malos resultados", denostó.

Consideró que "después del fallido proceso del FdT, hay que reinventar una alternativa aprendiendo de lo que falló", y calificó como "equivocado" el "mecanismo de que cualquier diferencia o crítica desate el disciplinamiento".

"Últimamente sectores de nuestra fuerza política, con quienes a veces tengo diferencias pero también un recorrido común, afecto y coincidencias, han decidido criticarme mucho y acompañarme poco. Sinceramente, me cuesta entenderlo pero no tuve ni tengo la necesidad de agredir a nadie para expresar el reclamo de un mayor respaldo al gobierno provincial", profundizó al respecto.

