La Justicia abrió el celular del exfuncionario que denunció coimas y las vinculó con Karina Milei

El fiscal Franco Picardi ya tiene toda la información del dispositivo de Diego Spagnuolo. Además, están intervenidos los móviles de los titulares de Suizo Argentina

Diego Spagnuolo y Javier Milei, antes de que la justicia ponga los ojos sobre el extitular de Andis

La investigación por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sigue avanzando y la justicia ya logró extraer toda la información del celular de Diego Spagnuolo , extitular del organismo envuelto en el escándalo. Mediante audios difundidos mediáticamente, el exfuncionario relacionó a Karina Milei y referentes del gobierno nacional con el pago de sobornos.

La extracción forense, a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) que depende del Ministerio Público Fiscal, ya está en manos del fiscal Franco Picardi, encargado de la investigación por presuntas coimas.

Además del celular de Spagnuolo, la justicia realizó el mismo procedimiento con los teléfonos y dispositivos de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina, que presentaron resistencias. Según el detalle del operativo, cuando fueron a buscar a Jonathan se había escapado y recién entregó el móvil este lunes apagado y sin contraseña. En tanto, Emmanuel también sufrió el secuestro de su celular Samsung y no proporcionó la contraseña.

Investigación en curso

Con los celulares en manos de la justicia, la Datip intervino para recuperar información y el fiscal analiza cada dato, comenzando por los de Spagnuolo, que mediante la difusión de varios audios encendió el conflicto en Casa Rosada. En posesión del exdirector de Andis había dos celulares: un Iphone 16 Pro y otro teléfono roto, ambos entregados sin oponer resistencia, aunque tampoco con la contraseña de bloqueo.

Por otra parte, sin necesidad de equipos especializados, el fiscal tiene en su poder celulares y dispositivos de Daniel Garbellini, exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, echado por Javier Milei junto con Spagnuolo. Este abogado que tiene vínculos con el PRO entregó su celular y lo hizo con la clave de acceso.

Ahora la justicia debe comprobar si lo expuesto por Spagnuolo en los audios difundidos mediáticamente es cierto o no. Entre sus dichos, el exfuncionario relacionó a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem con el pago de coimas de laboratorios y droguerías, puntualmente de la firma Suizo Argentina.

El escándalo en Andis

Las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estallaron en la Casa Rosada tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo del organismo, que derivaron en su desplazamiento del cargo y en la apertura de una causa judicial.

En esas grabaciones, Spagnuolo comenta un presunto sistema de retornos del 8% en la compra de medicamentos y menciona a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. También aparece nombrada la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, como intermediaria en las operaciones. Esto derivó en una denuncia formal presentada por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner.

En los registros difundidos por el canal de streaming Carnaval, Spagnuolo afirma que “me están desfalcando la agencia” y acusa a Daniel Garbellini, entonces director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, de “recaudar de los medicamentos y subirlo arriba”.

Además, el exfuncionario asegura que le advirtió al presidente sobre los presuntos hechos de corrupción a los que refiere.

El 22 de agosto se realizaron más de 14 allanamientos en domicilios, en la sede de la Andis y en la droguería Suizo Argentina. Según Dalbón, en uno de los procedimientos se secuestraron más de 200 mil dólares en sobres separados, presuntamente destinados a distintas personas. El juez dispuso el secreto de sumario.