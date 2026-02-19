Uno Santa Fe | El País | diputados

La sesión de Diputados arrancó con un picante cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

19 de febrero 2026 · 16:16hs
Lilia Lemoine y Florencia Carignano

Lilia Lemoine y Florencia Carignano, otra vez se cruzaron en Diputados

La reforma laboral todavía no había comenzado a debatirse cuando el recinto de la Cámara de Diputados ya protagonizaba uno de sus momentos más picantes. Las mismas dos diputadas que en sesiones anteriores protagonizaron cruces resonantes volvieron a chocar este jueves. Las protagonistas, una vez más: Florencia Carignano, de Unión por la Patria, y Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza.

Todo ocurrió en medio de la turbulencia que se desató cuando los bloques opositores se abalanzaron hacia el estrado que ocupa el presidente de la Cámara, Martín Menem, para reclamar cambios en la rutina de labor parlamentaria.

En ese clima de caos, Carignano, de pie, aplaudiendo el reclamo de su bancada y con un saco azul tipo sastre que lucía un pin con la leyenda "Cristina Libre", se acercó a un escritorio contiguo y desconectó al menos cuatro cables de los equipos que utilizan los taquígrafos: micrófonos y módems.

Lemoine la vio, la filmó y no tardó en reaccionar. "Carignano, ¿qué hacés, estás loca?", se escucha gritar a la diputada libertaria en su propio video. Carignano le respondió con gestos ampulosos y, según pudo reconstruirse, le soltó un insulto.

La denuncia en X y el pedido de expulsión

Sin esperar al final de la sesión, Lemoine subió el video a X y fue a fondo. "La kirchnerista Carignano AGREDE A LOS TRABAJADORES DE LA HCDN para intentar frenar la sesión. ¡Esto es INACEPTABLE! Miren cómo se acerca haciéndose la distraída... no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones", escribió. La publicación tuvo rápido eco entre sus compañeros de bancada, que se sumaron al repudio.

En diálogo con Clarín, Lemoine aseguro que Carignano "agredió a los taquígrafos y desconectó los micrófonos" y fue más lejos: citó el artículo 188 del reglamento interno de la Cámara, que habilita sanciones ante faltas graves y llega hasta la expulsión del legislador infractor mediante mayoría simple. "Vandalizó los equipos de la Cámara de Diputados", remarcó.

Cuando la diputada Victoria Tolosa Paz, también del bloque kirchnerista, intentó hacer uso de la palabra, comprobó que los micrófonos no funcionaban. Menem no dejó pasar la oportunidad: "Hubo gente tocando los cables y fueron de su bloque", le indicó desde la presidencia del cuerpo. El personal técnico debió reconectar los equipos, aunque Lemoine advirtió que "estamos teniendo algunos problemas" con el sistema.

El reglamento en juego

El artículo 188 del reglamento que invocó Lemoine prevé que, cuando la gravedad de las faltas lo justifique, la Cámara podrá decidir, a indicación del presidente o por moción de cualquier diputado, en votación sin discusión, si corresponde aplicar el artículo 66 de la Constitución Nacional, que faculta a cada cámara a expulsar a sus propios miembros.

Si el oficialismo decidiera avanzar en ese camino, le bastaría con una mayoría simple, el mismo umbral que necesita para aprobar la reforma laboral que trajo a todos al recinto este jueves.

