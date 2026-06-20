Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Ocurrió en una esquina céntrica, en el marco de la visita del presidente Javier Milei a Rosario por el acto del Día de la Bandera

La estadía del presidente Javier Milei en Rosario junto a una nutrida comitiva fue de apenas unas horas. Sin embargo, en ese lapso se dieron varias situaciones conflictivas , además del desencuentro con la vice Victoria Villarruel, como un hecho violento que vivió la diputada nacional Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera .

El hecho se conoció a partir de un video que se viralizó en redes sociales este sábado, en el que se ve a la diputada en la esquina de Rioja y Buenos Aires siendo agredida por una mujer , que la insultó en reiteradas ocasiones.

Tras ello, cuando se aprestaba a irse, la mujer escupió en la cara a la legisladora, que no dudó en pegarle en la cabeza.

Funcionarios y legisladores en el Monumento a la Bandera

El hecho que vivió Lemoine se sumó a los desencuentros de Milei con Villarruel, que fue excluida del palco oficial por decisión de Presidencia.

Minutos antes de las 10, comenzaron a llegar al Monumento los funcionarios nacionales. La primera en aparecer por las escalinatas que conectan la explanada con el Patio Cívico fue Villarruel, quien llegó sola. Hasta el último momento se dudó de su presencia, ya que la vice no recibió invitación oficial de Presidencia sino de la Gobernación de Santa Fe. La sentaron en la segunda fila, pero al lado de Clara García, presidenta de la Cámara baja provincial, aunque no compartió con el resto de los ministros nacionales.

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Tan solo unos momentos después del desembarco de Villarruel llegó el gabinete nacional: Luis Caputo, ministro de Economía; Alejandra Monteoliva, su par de Seguridad; Diego Santilli, titular de Interior; Sandra Pettovello (Capital Humano); Federico Sturzenegger (Desregulación) y Patricia Bullrich, jefa de bloque de LLA en el Senado.

Se destacó la presencia de la hermana del presidente y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recientemente imputado por presunto enriquecimiento ilícito. Del acto también participaron los diputados Nicolás Mayoraz y Virginia Gallardo -quien sorprendió con un poncho albiceleste- y el célebre influencer Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan, entre otras destacadas figuras del universo libertario.