La bronca de Lértora en Colón: "Toca hacerse responsable, aguantar las críticas y seguir"

El capitán de Colón, Federico Lértora, dio la cara tras el revés ante Chaco For Ever, reconoció el dolor del resultado y dijo que hay que bancarse las críticas

La puerta del vestuario se abrió y Federico Lértora no esquivó el momento. Con la derrota todavía fresca, el capitán de Colón eligió hacerse cargo de una tarde que dejó al equipo con las manos vacías en Resistencia y con muchas preguntas de cara al arranque de la segunda rueda.

El mediocampista fue el reflejo del estado de ánimo rojinegro después del 1-0 ante Chaco For Ever. Bronca, impotencia y frustración. Todo mezclado en una noche donde el Sabalero sintió que dejó escapar una oportunidad importante. "Las sensaciones son malas. Hay mucho enojo e impotencia porque vinimos a buscar un triunfo y nos vamos sin nada", reconoció.

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La caída duele más por el contexto. Colón llegaba fortalecido tras el convincente triunfo ante Defensores de Belgrano y enfrentaba a un rival que transitaba una realidad muy diferente. Sin embargo, terminó cayendo en un partido que, según Lértora, se resolvió por detalles. "Ellos patearon una vez al arco, la pelota se desvió y entró. A veces el fútbol tiene estas cosas. Nosotros manejamos gran parte del partido, sobre todo en el primer tiempo, pero nos faltó claridad para definirlo", analizó.

El capitán consideró que el equipo tuvo el control durante buena parte de la tarde, aunque admitió que perdió peso ofensivo después del descanso. "En la primera parte tuvimos aproximaciones y manejamos el trámite. Después nos quedamos sin recursos, empezamos a jugar demasiado directo y nos costó generar peligro. Ellos tampoco nos llevaron por delante, pero nosotros dejamos de hacer lo que veníamos haciendo", explicó.

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Un golpe inesperado para Colón

La sensación que dejó el encuentro fue la de una oportunidad desperdiciada. Por eso Lértora no dudó cuando le preguntaron qué significaba este resultado. Y profundizó: "Veníamos de ganar muy bien, de visitante y mostrando una imagen sólida. Queríamos repetir eso. De hecho, por momentos del primer tiempo sentíamos que lo estábamos haciendo. Pero una jugada desafortunada terminó cambiando todo".

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Dentro del vestuario el impacto fue evidente. "Los chicos estaban dolidos. Había tristeza y mucha bronca. Todos sabemos lo que exige Colón, lo que representa esta camiseta y la responsabilidad que tenemos cada vez que salimos a la cancha", sostuvo.

Lejos de buscar explicaciones externas, el capitán entendió el malestar de los simpatizantes y asumió que el equipo deberá responder con trabajo. "Entendemos perfectamente la bronca del hincha. Ahora toca hacerse responsable, aguantar las críticas que correspondan y seguir trabajando. No hay otro camino", afirmó.

La autocrítica también alcanzó al análisis global de la primera rueda. Si bien destacó que el equipo se mantuvo en los puestos de pelea durante gran parte del semestre, reconoció que todavía falta dar un paso más. "El balance es bueno desde los números, pero sentimos que podemos rendir mejor. Hay partidos que se nos escaparon y puntos que dejamos en el camino. Tenemos margen para crecer y debemos aprovecharlo", señaló.

Con dos semanas por delante antes de volver a competir, Colón entrará en una etapa de revisión, descanso y refuerzos. Mientras tanto, las palabras de Lértora resumieron el sentimiento que quedó flotando en Resistencia. "Hay que tragarse esta bronca, apretar los dientes y seguir. En Colón no queda otra que levantarse rápido y volver a ganar".