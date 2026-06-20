Unión sufrió una lógica derrota ante el poderoso Boca en el Femenino

Las Tatengas perdieron 3-0 en la fecha 10 del Torneo de Primera División y siguen en el último lugar de la tabla de la Primera División.

Unión sufrió una nueva derrota en el Torneo de Primera División femenino al caer por 3-0 frente a Boca Juniors en el predio de Casa Amarilla, por la décima fecha del campeonato.

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El equipo santafesino no logra salir de su complicado presente en su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol femenino argentino, mientras que el conjunto xeneize volvió a imponer su jerarquía en condición de local.

Boca fue contundente y marcó diferencias ante Unión

Las “Gladiadoras” se quedaron con el triunfo con goles de Carolina Troncoso a los 14 minutos del primer tiempo, Ana María Ramírez sobre el cierre de la etapa inicial y Verónica Acuña a los 42 del complemento.

El desarrollo del partido mostró a un Boca superior en el manejo del juego y en la definición, aprovechando sus momentos para sentenciar el resultado ante un Unión que volvió a mostrar dificultades para sostener la competencia en la categoría.

Un proceso de aprendizaje en la elite para Unión

Más allá del resultado, el presente de Unión se enmarca en su primera participación en la máxima división, un desafío histórico para la institución que busca consolidarse y sumar experiencia frente a los principales equipos del país.

El equipo santafesino continúa último en la tabla con apenas dos puntos, mientras que Boca se ubica octavo con 14 unidades en el torneo.

Lo que viene para las Tatengas

En la próxima jornada, Unión buscará recuperarse cuando reciba a Ferro en Santa Fe, en un encuentro clave para intentar sumar puntos y salir del fondo de la tabla.

Por su parte, Boca deberá viajar para enfrentar a San Luis FC, en el marco de una nueva fecha del campeonato.

Boca, orientado por Florencia Quiñones, formó con 1-Laurina Oliveros, 4-Julieta Cruz, 35-Morena Calvo, 15-Camila Baccaro, 19-Yohana Masagli, 31-Bianca Recanati, 17-Lola Ruffini, 13-Ana María Ramírez, 21-Julieta Martínez, 7-Carolina Troncoso y 8-Agustina Arias.

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En tanto que Unión, dirigido por Paulo Poccia, formó con 1-Naila Zaninetti, 4-Victoria Muñoz, 22-Ionara Vilte, 15-Martina Pinto, 5-Alegra Risso, 6-Mailen Herman, 7-Emilse Albornos, 31-Jazmín Lencina, 21-Camila Acevedo, 10-Pilar Mateo y 11-Agustina Marani.