Así quedó Colón en la tabla de la zona A luego del revés en Chaco

Colón dejó escapar una gran chance en Resistencia con la caída ante Chaco For Ever y vio cómo Estudiantes (BA) y San Miguel acortaron distancias en la zona A

Lo que podía transformarse en un día ideal para acercarse a la cima terminó siendo una fecha de retroceso para Colón . La derrota 1-0 ante Chaco For Ever en Resistencia no solo cortó una racha de ocho partidos sin perder, sino que además dejó al Sabalero sin la posibilidad de recortar distancias con Morón.

El encuentro pendiente de la cuarta fecha aparecía como una gran oportunidad para el equipo de Ezequiel Medrán. Con Deportivo Morón mirando desde arriba en la tabla , un triunfo le hubiera permitido achicar la diferencia y encarar el inicio de la segunda rueda con un panorama mucho más favorable. Sin embargo, el gol en contra de Mauro Peinipil terminó cambiando el escenario.

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Ahora, además de lamentar los puntos perdidos, Colón deberá seguir de cerca lo que ocurra con Morón, que tiene la posibilidad de ampliar aún más la ventaja en la lucha por los primeros puestos. Pero las consecuencias no terminan allí. El sábado también hubo movimientos importantes entre los equipos que pelean en la parte alta de la Zona A.

Por un lado, Estudiantes de Buenos Aires venció 1-0 a Ciudad Bolívar y quedó a apenas una unidad del Rojinegro, metiéndole presión directa en la pelea por los lugares de privilegio. A su vez, San Miguel superó 2-0 a Acassuso y continúa escalando posiciones.

La derrota en Resistencia dejó así una doble preocupación para Colón: la imagen futbolística mostrada ante el último de la tabla y el impacto que tuvo el resultado en las posiciones.

La tabla de la zona A