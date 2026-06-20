Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Así quedó Colón en la tabla de la zona A luego del revés en Chaco

Colón dejó escapar una gran chance en Resistencia con la caída ante Chaco For Ever y vio cómo Estudiantes (BA) y San Miguel acortaron distancias en la zona A

Ovación

Por Ovación

20 de junio 2026 · 20:17hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Así quedó Colón en la tabla de la zona A luego del revés en Chaco

Prensa Colón

Lo que podía transformarse en un día ideal para acercarse a la cima terminó siendo una fecha de retroceso para Colón. La derrota 1-0 ante Chaco For Ever en Resistencia no solo cortó una racha de ocho partidos sin perder, sino que además dejó al Sabalero sin la posibilidad de recortar distancias con Morón.

El encuentro pendiente de la cuarta fecha aparecía como una gran oportunidad para el equipo de Ezequiel Medrán. Con Deportivo Morón mirando desde arriba en la tabla, un triunfo le hubiera permitido achicar la diferencia y encarar el inicio de la segunda rueda con un panorama mucho más favorable. Sin embargo, el gol en contra de Mauro Peinipil terminó cambiando el escenario.

• LEER MÁS: Colón defraudó en Resistencia, cayó ante el peor equipo de la zona y volvieron las dudas

Ahora, además de lamentar los puntos perdidos, Colón deberá seguir de cerca lo que ocurra con Morón, que tiene la posibilidad de ampliar aún más la ventaja en la lucha por los primeros puestos. Pero las consecuencias no terminan allí. El sábado también hubo movimientos importantes entre los equipos que pelean en la parte alta de la Zona A.

Por un lado, Estudiantes de Buenos Aires venció 1-0 a Ciudad Bolívar y quedó a apenas una unidad del Rojinegro, metiéndole presión directa en la pelea por los lugares de privilegio. A su vez, San Miguel superó 2-0 a Acassuso y continúa escalando posiciones.

La derrota en Resistencia dejó así una doble preocupación para Colón: la imagen futbolística mostrada ante el último de la tabla y el impacto que tuvo el resultado en las posiciones.

La tabla de la zona A

Col&oacute;n dej&oacute; pasar una gran chance y puede quedar relegado.

Colón dejó pasar una gran chance y puede quedar relegado.

Colón Chaco For Ever tabla
Noticias relacionadas
el uno por uno de colon en la derrota ante chaco for ever

El uno por uno de Colón en la derrota ante Chaco For Ever

colon defraudo en resistencia, cayo ante el peor equipo de la zona y volvieron las dudas

Colón defraudó en Resistencia, cayó ante el peor equipo de la zona y volvieron las dudas

colon fue una sombra en resistencia, perdio con chaco for ever y volvieron las dudas como visitante

Colón fue una sombra en Resistencia, perdió con Chaco For Ever y volvieron las dudas como visitante

bonazzola hablo de colon y el mercado: estamos haciendo una campana de ascenso

Bonazzola habló de Colón y el mercado: "Estamos haciendo una campaña de ascenso"

Lo último

Alemania se lo dio vuelta en el final a Costa de Marfil y aseguró su clasificación

Alemania se lo dio vuelta en el final a Costa de Marfil y aseguró su clasificación

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Megaoperativo en Rosario: Gendarmería ejecutó 20 allanamientos simultáneos por balaceras y extorsiones

Megaoperativo en Rosario: Gendarmería ejecutó 20 allanamientos simultáneos por balaceras y extorsiones

Último Momento
Alemania se lo dio vuelta en el final a Costa de Marfil y aseguró su clasificación

Alemania se lo dio vuelta en el final a Costa de Marfil y aseguró su clasificación

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Megaoperativo en Rosario: Gendarmería ejecutó 20 allanamientos simultáneos por balaceras y extorsiones

Megaoperativo en Rosario: Gendarmería ejecutó 20 allanamientos simultáneos por balaceras y extorsiones

Así quedó Colón en la tabla de la zona A luego del revés en Chaco

Así quedó Colón en la tabla de la zona A luego del revés en Chaco

Facundo Zuviría se vistió de patria: multitudinario festejo y desfile por el Día de la Bandera en Santa Fe

Facundo Zuviría se vistió de patria: multitudinario festejo y desfile por el Día de la Bandera en Santa Fe

Ovación
La bronca de Lértora en Colón: Toca hacerse responsable, aguantar las críticas y seguir

La bronca de Lértora en Colón: "Toca hacerse responsable, aguantar las críticas y seguir"

Así quedó Colón en la tabla de la zona A luego del revés en Chaco

Así quedó Colón en la tabla de la zona A luego del revés en Chaco

Bonazzola habló de Colón y el mercado: Estamos haciendo una campaña de ascenso

Bonazzola habló de Colón y el mercado: "Estamos haciendo una campaña de ascenso"

Cuenta regresiva por Thiago Cardozo: Belgrano negocia a la baja y Unión espera una definición

Cuenta regresiva por Thiago Cardozo: Belgrano negocia a la baja y Unión espera una definición

Unión sufrió una lógica derrota ante el poderoso Boca en el Femenino

Unión sufrió una lógica derrota ante el poderoso Boca en el Femenino

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe