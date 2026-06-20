Bonazzola habló de Colón y el mercado: "Estamos haciendo una campaña de ascenso"

El vicepresidente de Colón, Alejandro Bonazzola, destacó que están haciendo "una campaña de ascenso" y confirmó los puestos a reforzar

A horas de cerrar la primera rueda de la Primera Nacional , en Colón comenzaron los tiempos de evaluación. Para el vicepresidente Alejandro Bonazzola , más allá de las críticas que pudo generar el rendimiento del equipo en algunos pasajes del torneo, los números siguen respaldando la ilusión rojinegra.

"Si analizamos históricamente a los equipos que ascendieron o que jugaron las finales en los últimos torneos, hoy estamos haciendo una campaña de ascenso ", aseguró el dirigente en diálogo con LT10 AM 1020 y FM "X" 103.5.

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Bonazzola reconoció que no solo se observan los resultados. "Evaluamos también el volumen de juego del equipo y muchas otras cuestiones, pero desde el punto de vista estadístico estamos en una posición que nos alienta a seguir trabajando y creyendo en el objetivo", explicó.

En paralelo al análisis deportivo, la dirigencia ya trabaja intensamente en el mercado de pases. El propio vicepresidente admitió que las negociaciones atraviesan una etapa compleja por la competencia con otros clubes y las particularidades del mercado.

El vice de Colón admitió que muchos equipos "no ceden jugadores para no reforzar a rivales directos".

El mercado de Colón

"Está duro. Muchas veces los clubes no quieren reforzar a equipos que pelean por el mismo objetivo. No es fácil resolver las incorporaciones, pero de alguna manera se va a hacer", afirmó.

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Según Bonazzola, las últimas semanas fueron especialmente exigentes. "Colón es un club donde los días siempre son intensos, pero ahora mucho más por la necesidad de reforzar el plantel. Tenemos buenos jugadores y un cuerpo técnico capacitado, pero sabemos que hay posiciones para fortalecer", sostuvo.

Entre las incorporaciones ya encaminadas aparece Franco García, quien llegará para aportar variantes en ofensiva. "Lo habíamos buscado al inicio de la temporada, pero tenía la posibilidad de jugar en Primera División y no pudimos competir. Ahora se dio la oportunidad y estoy convencido de que nos va a ayudar mucho", remarcó.

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Sin embargo, la búsqueda no termina allí. La dirigencia pretende sumar un delantero de área y también un volante ofensivo. "Es una posición que sin dudas hay que reforzar", señaló respecto al ataque.

Sobre las negociaciones en marcha, eligió la cautela. "Hay gestiones avanzadas, pero en este mercado muchas veces das dos pasos adelante y después tres para atrás. Preferimos no hablar de nombres porque eso muchas veces termina encareciendo las operaciones. El silencio es ahorro", graficó entre risas.

También hizo referencia al trabajo que encabeza el director deportivo Diego Colotto para definir tanto las llegadas como las posibles salidas. "Hay que administrar un equilibrio entre los jugadores que se quedarán y los que pueden irse. Todo eso se analiza permanentemente", explicó.

Posibles salidas de Colón

En ese sentido, confirmó que continúan las conversaciones por las situaciones de Facundo Castro y Lucas Cano, mientras que sobre Matías Godoy expresó: "Es un jugador interesante, por el que siempre se apostó, pero no tuvo la continuidad que esperaba y prefirió buscar otros horizontes".

Por último, Bonazzola también se refirió al presente económico de la institución. "Nos preocupa, como a todos los clubes del fútbol argentino. Tenemos la satisfacción de que Colón no colapsó pese a cómo lo encontramos, pero sostener una institución de esta magnitud requiere esfuerzos extraordinarios todos los días", concluyó.