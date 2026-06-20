Uno Santa Fe | El País | banderazo

La militancia realizó un banderazo en parque Lezama para exigir la liberación de Cristina

Miles de personas confluyeron en el barrio porteño de San Telmo. El principal discurso fue de Máximo Kirchner y no hubo ningún mensaje de la expresidenta

20 de junio 2026 · 18:19hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La militancia realizó un banderazo en parque Lezama para exigir la liberación de Cristina

Foto: Archivo / La Capital.

La militancia realizó un banderazo en parque Lezama para exigir la liberación de Cristina

Miles de militantes se reunieron este sábado en el parque Lezama, en el barrio porteño de San Telmo, para realizar un banderazo exigiendo la liberación de la expresidenta Cristina Kirchner, quien fue condenada hace un año en la causa Vialidad y cumple arresto domiciliario.

El diputado nacional Máximo Kirchner fue el orador principal del acto, convocado bajo la consigna “Banderazo por la Argentina. Por Cristina”.

Autoridades presentes

Entre las personalidades públicas estuvieron distintos intendentes, entre ellos Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Julián Álvarez (Lanús) y Alejandro Granados (Ezeiza).

También participó el senador nacional y exgobernador de Chaco Jorge Capitanich, distintos legisladores de Unión por la Patria (UP) y otros exfuncionarios, como Guillermo Moreno.

En su discurso, el diputado pidió por la “unidad” del PJ y afirmó que “el único modo en que la Patria recupere el sendero de crecimiento es con el peronismo en el camino”.

Sin mencionar nombres, el hijo de la expresidenta llamó a no cometer errores en caso de que el peronismo logre ubicarse en el poder nuevamente: “No sea cosa que lleguemos otra vez al gobierno y alguien se coma los mocos y, nuevamente, vayamos todo para atrás y terminemos con un presidente aún peor que el actual”.

Al respecto, indicó: “El problema es que, muchas veces, hay dirigentes que ven al peronismo como un vehículo de acceso al poder y no como un camino y una doctrina que defiende al pueblo y lo pone de pie”.

Los desafíos del peronismo

“Nos debemos un momento de reflexión, de entender cuáles son los desafíos que nuestro pueblo manda”, prosiguió. Luego se refirió a aquellos dirigentes que niegan la figura de Cristina como la conductora del peronismo, en medio de la interna que protagonizan La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), de Áxel Kicillof.

“Si tenemos miedo de representar los intereses de la gente, demos un paso al costado y dejemos a los que realmente tienen coraje de plantarse para defender a quienes lo necesitan”, subrayó Kirchner.

De igual modo, abogó por una “candidata” y no “un postulante por default”, en lo que sería una referencia al gobernador de Buenos Aires.

“Si no hay reacción consciente y racional, en nuestro pueblo solo habrá más tristeza y desamparo”, concluyó. Si bien se esperaba un mensaje grabado de Cristina, no hubo ningún comentario o movimiento que adelantara la transmisión del mismo.

El reclamo de la militancia se centró en la revisión de la condena y la posibilidad de participación electoral de la presidenta del justicialismo a nivel nacional.

Días atrás, la Justicia advirtió a Cristina que podría perder el beneficio de la prisión domiciliaria si continúan las manifestaciones y concentraciones frente a su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

banderazo Cristina Máximo Kirchner San Telmo peronismo
Noticias relacionadas
Perfil: Economista con trayectoria académica y cercanía política con Javier Milei.

Cambios en el gabinete de Milei: Adrián Ravier reemplazará a Adorni como vocero presidencial

la salud de jorge messi: la familia emitio un comunicado para aclarar su situacion

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

Victoria Villaruel dijo que el sábado estará en el Monumento a pesar de que Milei la excluyó de los invitados del Ejecutivo nacional

Victoria Villaruel dijo que estará en Rosario a pesar de que Milei la excluyó de los invitados del Ejecutivo nacional

Mientras las rutas se rompen, denuncian al Gobierno por miles de millones del impuesto a los combustibles

Mientras las rutas se rompen, denuncian al Gobierno por miles de millones del impuesto a los combustibles

Lo último

Alemania se lo dio vuelta en el final a Costa de Marfil y aseguró su clasificación

Alemania se lo dio vuelta en el final a Costa de Marfil y aseguró su clasificación

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Megaoperativo en Rosario: Gendarmería ejecutó 20 allanamientos simultáneos por balaceras y extorsiones

Megaoperativo en Rosario: Gendarmería ejecutó 20 allanamientos simultáneos por balaceras y extorsiones

Último Momento
Alemania se lo dio vuelta en el final a Costa de Marfil y aseguró su clasificación

Alemania se lo dio vuelta en el final a Costa de Marfil y aseguró su clasificación

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Megaoperativo en Rosario: Gendarmería ejecutó 20 allanamientos simultáneos por balaceras y extorsiones

Megaoperativo en Rosario: Gendarmería ejecutó 20 allanamientos simultáneos por balaceras y extorsiones

Así quedó Colón en la tabla de la zona A luego del revés en Chaco

Así quedó Colón en la tabla de la zona A luego del revés en Chaco

Facundo Zuviría se vistió de patria: multitudinario festejo y desfile por el Día de la Bandera en Santa Fe

Facundo Zuviría se vistió de patria: multitudinario festejo y desfile por el Día de la Bandera en Santa Fe

Ovación
La bronca de Lértora en Colón: Toca hacerse responsable, aguantar las críticas y seguir

La bronca de Lértora en Colón: "Toca hacerse responsable, aguantar las críticas y seguir"

Así quedó Colón en la tabla de la zona A luego del revés en Chaco

Así quedó Colón en la tabla de la zona A luego del revés en Chaco

Bonazzola habló de Colón y el mercado: Estamos haciendo una campaña de ascenso

Bonazzola habló de Colón y el mercado: "Estamos haciendo una campaña de ascenso"

Cuenta regresiva por Thiago Cardozo: Belgrano negocia a la baja y Unión espera una definición

Cuenta regresiva por Thiago Cardozo: Belgrano negocia a la baja y Unión espera una definición

Unión sufrió una lógica derrota ante el poderoso Boca en el Femenino

Unión sufrió una lógica derrota ante el poderoso Boca en el Femenino

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe