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Megaoperativo en Rosario: Gendarmería ejecutó 20 allanamientos simultáneos por balaceras y extorsiones

Las irrupciones de la fuerza federal se concentraron en barrios calientes como Empalme Graneros, Ludueña y Los Pumitas. Hubo múltiples detenciones y secuestro de armas, munición de guerra, cocaína fraccionada y celulares. Investigan nexos con las principales bandas narco-criminales de la región.

Juan Trento

Por Juan Trento

20 de junio 2026 · 20:28hs
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Megaoperativo en Rosario: Gendarmería ejecutó 20 allanamientos simultáneos por balaceras y extorsiones

Megaoperativo en Rosario: Gendarmería ejecutó 20 allanamientos simultáneos por balaceras y extorsiones

Entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina GNA ejecutaron veinte allanamientos simultáneos en distintos barrios de la zona oeste de Rosario, en el marco de una causa judicial por hechos de intimidación pública vinculados con balaceras, atentados con armas de fuego, amenazas y extorsiones.

Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia y se desarrollaron en los barrios Empalme Graneros, Larrea, Los Pumitas, Ludueña, Triángulo Moderno y el sector conocido como La Lagunita.

Investigación

La investigación tuvo origen en una serie de ataques armados contra personas y viviendas registrados en distintos puntos de Rosario, dentro del área de despliegue del Comando Unificado de Fuerzas Federales. Uno de los puntos de partida de la pesquisa fue la aprehensión previa de un hombre presuntamente vinculado con esos hechos, concretada por el Escuadrón de Seguridad Ciudadana Rosario de la GNA.

A partir de tareas de inteligencia criminal, análisis de información y trabajo de campo, los investigadores reunieron evidencias que permitieron identificar personas y domicilios de interés para la causa.

Los elementos obtenidos indicarían la presunta vinculación de los sospechosos con estructuras criminales con influencia en distintos sectores del oeste rosarino. Con ese material, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitaron las órdenes de allanamiento, que fueron autorizadas por el magistrado interviniente.

Los aprehendidos

Como resultado de los veinte procedimientos, oficiales y suboficiales de la Gendarmería Nacional Argentina GNA aprehendieron a varios de los investigados y secuestraron armas de fuego, elementos balísticos, cocaína fraccionada para su comercialización, plantines de marihuana y una importante cantidad de teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

Todo el material incautado quedó a disposición de la investigación judicial. No hubo precisiones relacionadas con los aprehendidos en razón de no frustrar investigaciones derivadas de sus aprehensiones y de los secuestros que van desde estupefacientes y teléfonos celulares hasta armas y munición de guerra, siendo que la situación procesal de cada uno de los aprehendidos puede tener además del interés de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, causas relacionadas con investigaciones de la Justicia Federal.

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