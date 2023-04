Lo que dejó la no candidatura de Alberto: "Si el peronismo va a las PASO con varios candidatos acepta su fracaso"

"Alberto está muy recortado en su poder desde hace mucho, pero el dato más fuerte es que ratifica el protagonismo de Massa al correrse de la reelección . El Albertismo no existió y ahora menos todavía. Ya venía con poder de prestado, no genera ninguna expectativa y la centralidad en el gobierno la venía teniendo Massa, que queda más fuerte. Hay que analizar a Massa más que la renuncia de Alberto", consideró.

Acerca del actual ministro de Economía, Guberman manifestó que "las fichas del peronismo se acumulan en la casilla que dice Massa", y que "su imagen no bajó, incluso mejoró un poco, pero no dio resultados visibles sobre todo medidos por el índice de inflación".

Guberman recordó las declaraciones del ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien había dicho que "Sergio Massa asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero".

"Massa no bajó la inflación, pero estabilizó un gobierno que estaba de salida, así que son dos formas de presentarlo: por un lado no pudo resolver un problema, pero por el otro es un salvador".

Qué puede ocurrir en las PASO

Con la decisión de Alberto Fernández de no presentarse a elecciones se abre un interrogante acerca de lo que pueda ocurrir en las primarias ¿Habrá PASO dentro del Frente de Todos? ¿O presentará una lista única?

"Cristina no se va a presentar. Es la persona que en el 2019 comprendió como nadie que no era posible su candidatura por la dificultad para ganar y porque se le iba a ser imposible gobernar ¿Por qué en un momento en que su situación es de mayor debilidad que en mayo del 2019 va a sacar una conclusión distinta a la que había analizado perfectamente y le allanó la victoria al peronismo?", indicó Guberman a UNO Santa Fe.

El analista político consideró que "si el peronismo va a las paso con varios candidatos acepta su fracaso de gestión. Cuando un partido vislumbra una derrota intenta posicionar candidatos para la siguiente".

Acerca de Daniel Scioli, quien ya manifestó su intención de volver a postularse a presidente -perdió en el ballotage del 2015 contra Mauricio Macri-, Guberman observó que "entre Scioli y Massa no hay mucha diferencia de nivel ideológico, pero Massa es la gestión y Scioli no".

"Scioli, con tanto tiempo en la política, sigue teniendo ese aspecto de outsider, y no sé si lo ayuda mucho haberse ido de embajador a Brasil. Recibe buen tratamiento mediático, aún de los medios que suelen raspar mucho a los dirigentes del peronismo. Eso le da la posibilidad de pasearse como candidato, pero lo veo más lejano", agregó.

El analista político consideró que "Scioli no termina de representar a nadie" ya que "el kirchnerismo no tiene incentivo para sostenerlo, Massa tampoco; y el albertismo no existe, que sería su supuesta pertenencia política. Lo veo más como un candidato mediático que como una realidad cierta de poder".

Con respecto a comentarios trascendidos de que la única opción de que Massa se presente es si hay una lista única sin primarias, Guberman definió que "tiene lógica".

"Massa necesita mantener los dos roles: no existe Massa candidato renunciando al ministerio, autodestruye su candidatura; y a la inversa también, si no es candidato destruye su ministerio. Porque si Massa tiene algún poder de negociación con los actores económicos en el exterior es porque sigue dando la idea que puede ser el próximo presidente. Es lógico que si va a ser ministro y candidato no quiera desgastarse con otros candidatos", concluyó.